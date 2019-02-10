中美新一回合副部級經貿磋商 年後立即登場

2019-02-10 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



11日春節過後第一個上班日，美國副貿易代表吉里希（Jeffrey Gerrish）就將率團前往北京，與大陸舉行新一輪副部級磋商，為14、15日的「中美經貿高級別磋商」預作準備。大陸媒體稱，這反映出美國的緊迫感，以及中美經貿磋商已進入關鍵時刻，雙方正全力以赴。

2月9日，初五當天，新華社發布消息稱，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於2月14日至15日在北京，與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤舉行新一輪中美經貿高級別磋商。雙方將在不久前華盛頓磋商基礎上，就共同關注問題進一步深入討論。美方工作團隊將於2月11日提前抵京。

對此，大陸知名政經微信公眾號《牛彈琴》10日在題為「美國人又來談判了，這三個小細節很耐人尋味！」的文章中指出，新華社這篇不到140字的短文傳遞出幾個耐人尋味的訊息。

首先是美方抵達的時間點。根據新華社發布的消息：「美方工作團隊2月11日提前抵京」。文章稱，值得注意的關鍵字是：「提前」。

《牛彈琴》指出，「2月11日，正是農曆正月初七，中國春節長假後的第一個工作日。也就是說，中國人剛開始上班，美國人就來談了。」

「有一種感覺，如果不是因為中國要放春節長假，美國團隊應該更早就到中國來談了。這至少說明一點，美國人對這次磋商的高度重視，時間不等人，美國人也有一種緊迫感。」

其次是美方團隊的規格。按美方此前的聲明，這次美國官方代表團：領銜的是賴海哲與米努勤，吉里希領銜副部級磋商。

美方談判成員包括：美國貿易代表署首席農業談判代表陶德（Gregg Doud）、農業部主管貿易和海外農業事務的次長麥金尼（Ted McKinney）、商務部國際貿易事務次長卡普蘭（Gilbert Kaplan）、能源部助理部長溫伯格（Steven Winberg）、財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）、白宮國家經濟委員會副主任威廉斯（Clete Willems）。

文章表示，這是一個規格相當高的團隊，來自美國各個部門，包括白宮。當中很多人於1月30、31日在華盛頓就曾與中方官員會過面，甚至是1月7日至9日，中美在北京舉行的副部級磋商，有些人就已經坐在談判桌的另一端。

《牛彈琴》指出，「短短一個多月，中美有些人已經見面至少三次了。中國有句俗話：一回生，兩回熟，三回可就是老交情了。這麼頻繁的交手，也確實說明，中美經貿磋商進入了相當關鍵的時候，雙方正全力以赴。」

第三個值得注意的細節是，美方不斷變化的措辭。文章表示，因為春節長假，滬深股市休市，股民們終於可以安心過大年。但華爾街股市最近卻是上躥下跳，美國人被驚得一愣一愣的。

「讓美國投資者尤其感到頭疼的是，在舉世矚目的中美經貿磋商問題上，幾乎每天都有不同消息出來。」

文章稱，信號很多，但跟美國人打交道，聽美國人的話，更要看美國人的行動，行動比言辭顯然更有說服力。因此，大陸這次在新聞稿中指出，「雙方將在不久前華盛頓磋商基礎上，就共同關注問題進一步深入討論。」

文章表示，接下來的這輪磋商，毫無疑問是近一年中美博弈中最重要的一次。雙方都給予了高度的重視。中國肯定有壓力，從美方的種種表現看，美方壓力也不小，也希望取得突破。

其次，對中國這樣的大國來說，中美關係很重要，「但辦好自己的事情更重要」。文章強調，「對於成果，我們要保持理性；對於波折，我們更要平常心。畢竟，美方出爾反爾，我們也不是沒有過教訓。爭取最好的結果，做好最壞的打算吧。」