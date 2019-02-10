陸駐美大使：中美關係主流不應改變

2019-02-10 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸駐美大使崔天凱日前在美國密西根州「中美建交40周年對話會」上表示，40年來中美兩國發生了很大變化，但兩國關係「合作和互利共贏」的主流不應改變。

人民日報報導，崔天凱在會上致辭時表示，當今世界正經歷深刻複雜變化，新的全球性挑戰層出不窮，比以往任何時候都更需要中美兩國進行合作。

崔天凱說，中美建交40周年，中美建交與改革開放幾乎同步，這絕非偶然。過去40年，兩國關係的主流始終是合作和互利共贏。40年來中美兩國發生了很大變化，但兩國關係的主流不應改變。

崔天凱指出，中美之間存在分歧是正常的，重要的是雙方增進相互了解和理解，正確判斷對方的戰略意圖。「競爭」本不是一個壞詞，競爭在國家關係中也普遍存在。但現在有人將競爭解讀為零和游戲、勝者通吃，乃至預定贏家，這種想法對中美關係傷害很大，應當堅決摒棄。

文匯網報導，崔天凱表示，兩國社會各界特別是工商界期待可預測、平穩的經貿關係。中美雙方工作團隊正就經貿問題密集磋商，我們應對雙方達成互利共贏的協議保持信心。只要雙方堅持照顧彼此關切，總能夠找到妥善的解決辦法。

崔天凱強調，在高科技領域，只有相互學習借鑒才能實現更大發展，關起門來、人為設置障礙不利於科技進步。中國能取得現在的發展成就，靠的是中國人民的勤勞與智慧，不是靠從別人那裡竊取，或強制別人轉移技術。在創新領域，美方應以開放的心態同中方加強交流，這有利於美企業進一步打開中國市場。