崔永元再爆：一名大陸警察 擁2.2億巨款

2019-02-09 23:55 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



大陸央視前主持人崔永元。圖／取自網路 分享 facebook

曾抖出中國大陸女星范冰冰逃漏稅的前央視主持人崔永元可能再度發威。他日前在微博揭發大陸一名警察擁有港幣逾五千七百萬元（約新台幣二點二億元）巨款，要求公安部介入調查。

崔永元在其個人實名認證微博發文稱，一名姓名為「LIN FENG」（漢語拼音）的大陸警察，在香港和大陸有巨額存款超過五千萬港元，在香港還有房產。港媒報導，崔永元並提及「公安部刑偵局」的官方微博，要求「速查這個王八，因為它還不斷受到重用」。

香港明報引述崔永元在爆料微博上貼的圖片顯示，這名大陸警察，在香港匯豐銀行的帳戶餘額達三千七百多萬港元，並在九龍塘崗村道持有房產。此外，該名警察在中國工商銀行深圳支行的帳戶，亦存有一千六百八十多萬元人民幣。依照常理，以一名大陸警察的正常收入水平，不可能擁有如此巨額財富。

崔永元的爆料，在大陸微博引起高度關注。網民在微博上猜測崔永元揭露的警察身分，但崔永元僅表示，「這名警察在南方」。目前，暫未有任何官方機構回應。

崔永元是前央視名嘴，也是第十一屆、第十二屆全國政協委員。去年，崔永元炮轟大陸知名影星范冰冰涉嫌偷稅漏稅，最終導致范冰冰被國稅總局追繳及罰款，各項共計約八點八四億人民幣。

去年底，崔永元又爆料「陝西千億礦權案」卷宗在中國最高法院「被盜走」。此事引發輿論譁然，中央政法委一月八日宣布將牽頭並聯合多部門調查該案件。

不過，昨天崔永元個人微博上的相關資料和照片已無法看到，點選時出現「此微博已被刪除」字句。

也有網友質疑相關資料的正確性，包括銀行帳戶可能是假的。