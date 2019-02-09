立陶宛國安報告：中國間諜活動影響各國對台立場

2019-02-09 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



美國之音報導，立陶宛首次把中國與俄羅斯一樣視為國家安全威脅。根據一份本周發表的報告說，除了加強在當地的間諜活動外，中國尤其關注立陶宛有關台灣和西藏問題的立場。

報導引述分析指出，中國國內人權和宗教問題惡化，導致曾有共產黨統治歷史的一些中東歐國家越來越把今天的中國與蘇聯(俄羅斯)並列起來。

立陶宛國家安全局與國防部第二行動局，也就是立陶宛軍事情報局，日前聯合發表的一年一度的安全報告說，中國已成為立陶宛的國家安全威脅。

報告說，隨著中國在西方世界政治和經濟野心膨脹，中國安全情報機構不僅在其他北約和歐盟成員國家加強活動，中國在立陶宛的間諜活動也越來越活躍。在當地的間諜活動主要由中國國家安全部，以及中國軍方的間諜部門實施負責。

報告說，中國間諜活動的一個主要目標是阻止當地的政界和其他各界人士支持西藏和台灣獨立，不讓立陶宛在國際舞台上提出台灣和西藏問題。

立陶宛獨立後加入了北約和歐盟。立陶宛安全情報部門認為，中國還試圖利用立陶宛公民獲取北約和歐盟的情報。中國同樣感興趣立陶宛的外交和內政，想知道立陶宛的國防和經濟政策，以及立陶宛未來與中國和其他國家的合作項目和計劃。

報告說，中國間諜機構積極在當地尋找目標。那些能進入決策層，擁有政治影響，以及對中國友善的當地人士都會成為中國間諜機構的獵物。中國通過贈送禮物，讓他們免費去中國旅行的手段招募他們。

報告預測認為，中國在當地間諜活動的規模未來還將繼續擴大。

報導說，立陶宛安全機構每年都要發表類似年度報告。每年報告通常都把把俄羅斯及另一個鄰國白俄羅斯視為主要安全威脅。但立陶宛現在把中國也當成安全威脅，這在立陶宛獨立後最近20多年來還是第一次。

報導引述俄羅斯時事評論人士尼科里斯基說，如果東歐國家把今天的中共與過去的蘇共等同，中國在東歐地區擴大影響，以及中國在當地的軟力量無疑都會受挫，這可解釋為什麼立陶宛首次把中國看成自己的國家安全威脅，並把中國與俄羅斯並列在一起。

尼科里斯基說，立陶宛是擁有濃厚宗教氣氛的國家，多數居民都是虔誠天主教徒，蘇聯統治期間在當地曾殘酷迫害天主教徒，鎮壓知識界和活動人士，再加上蘇聯解體前夕，蘇軍特種部隊進攻首都維爾紐斯的電視台和其他主要建築造成大批平民傷亡，這些傷痛讓立陶宛社會無法忘記，這可解釋立陶宛為什麼關注中國的人權和宗教，以及台灣和西藏問題。