菲律賓中業島填海 中國發動近百艘船進逼

2019-02-09 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中菲在南海爭議島礁的爭端並未停息，港媒引述美國智庫「亞洲海事透明倡議」（AMTI）近日披露衛星圖片指，菲律賓去年底在南海的中業島填海造陸，其間曾被近百艘中國船艦圍島阻止，雙方船艦一度在中業島海域對峙。

香港明報報導，AMTI的衛星照片顯示，菲律賓在中業島堤道以北填海3.2萬平方公尺，相當於城市裡的3個街區，暗示菲律賓將在這片新生陸地上建造漁港、海水淡化廠、太陽能板、住宅和海洋研究設施。

填海期間，中國採取「包圍戰」，從渚碧礁出動漁船、海警船和軍艦，一層層地包圍中業島，船隻數量在去年12月20日一度多達95艘，至上月26日減至26艘。

AMTI表示，中國的漁船沒有漁具，且關閉了船舶自動辨識系統，更像是海上民兵部隊。2017年8月，菲律賓漁民打算在中業島附近沙洲興建遮蓋物時，中國也曾採取「包心菜」式的方式派出船隊包圍中業島。

報導指，目前中業島由菲律賓佔據，該島與中國控制並建設有機場的渚碧礁相隔約12海里。去年11月，中國駐菲大使曾要求菲律賓停止在中業島的有關工程，但菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示拒絕，並指菲律賓將在中業島興建飛機跑道。

AMTI依據1月11日和26日的最新衛星圖像指出，菲律賓的填海工程比修建簡單的海灘斜坡更加雄心勃勃。兩幅衛星圖像都被雲層部分遮擋，但它們顯示挖掘機在現有堤道以北約8英畝或超過3.2萬平方公尺的區域內已填上了沉積沙子。