美媒：賀建奎曾與史丹佛教授談論基因編輯實驗

2019-02-08 18:58 中央社 台北8日電



美媒報導，美國史丹佛大學7日表示，正調查校內學者與中國南方科技大學副教授賀建奎的交流細節。史丹佛3名教授曾表示「知悉或懷疑」賀建奎計畫進行基因編輯嬰兒實驗。

香港01引述美聯社消息，賀建奎曾在史丹佛大學（Stanford University）進行博士後研究，在回到深圳南方科技大學任教後，開始進行基因編輯實驗。

報導指出，包括他的導師奎克（Stephen Quake）、醫師暨生物倫理學家赫巴特（William Hurlbut）和基因學專家波篤斯（Matthew Porteus）等史丹佛大學教授曾表示，去年有與賀建奎聯絡。

赫巴特和波篤斯都表示，不贊成或鼓勵任何類似實驗；奎克表示，只曾與賀以廣泛和一般術語討論此事。

史丹佛大學發言人米蘭達（E.J. Miranda）7日證實，正調查賀建奎與史丹佛部分研究人員的互動，但不會透露學者身分。

報導說，上述3名教授拒絕或未作出回應。

賀建奎去年宣稱以基因編輯技術，成功在中國生下可抵抗愛滋病的雙胞胎女嬰，掀起倫理和醫學的爭議。

在2018年11月賀建奎實驗曝光後，新華社曾報導，賀建奎的母校－美國德州萊斯大學（Rice University）就宣布會調查賀建奎的導師狄姆（Michael Deem）是否協助這項實驗計畫。

賀建奎2002年以優異考試成績被中國科學技術大學錄取，後來取得中國國家獎學金留學美國，2007年開始在萊斯大學攻讀生物物理博士，師從狄姆。

賀建奎2010年拿下萊斯大學的生物物理博士學位，前後只用了3年8個月，速度算非常快。