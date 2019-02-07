捲婚外情醜聞 陸「國民大叔」吳秀波北京春晚被「P掉」

2019-02-07 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



北京衛視春節聯歡晚會主持人吳秀波因涉婚外情醜聞，當晚其所有鏡頭全被剪光，無法被剪的則被後期製作拼接覆蓋。港媒報導，節目播出後，不少網友發現剪輯師為了修掉吳秀波，只好將左邊的嘉賓複製貼上蓋過他的痕跡。

香港明報報導，憑借電影《北京遇上西雅圖》被香港觀眾知曉的大陸「國民大叔」吳秀波，去年底遭女星陳昱霖爆料，兩人地下情長達七年，其中吳還腳踏多條船。因婚外情糾紛，導致吳秀波演藝事業陷入低谷。

吳秀波原在北京衛視春晚擔當主持人，婚外情醜聞曝光後，北京衛視春晚工作人員在節目播出前曾回應稱「會妥善處理，一切以播出為準。」

初一晚播出早已錄製好的春晚節目時，吳秀波果然一次也沒有在畫面出現。不少網友發現剪輯師為了修掉吳秀波，只好將左邊的嘉賓複製貼上蓋過他的痕跡，此外整個晚會也沒有主持人串場，節目一個接著一個播，也成為了第一個沒有主持人的春晚。

因吳秀波事件受到影響的不僅僅是北京衛視。原定檔大年初一的電影《情聖2》遭遇提檔又撤檔；另外，吳秀波參與錄製的浙江衛視《王牌對王牌》欄目，也將吳秀波單人出現的部分刪去，然後重新拼接畫面。北京衛視春晚播出後，收視率卻意外領先於其他各省的春晚。