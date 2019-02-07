陸實施新稅法 陸委會提醒台商留意風險

2019-02-07 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



針對中國大陸自2019年1月1日正式實施新的「個人所得稅法」等相關規定，陸委會提醒台商，應注意並針對各項稅務變革及早審視並做好規畫，以利未來投資布局與長期發展。

陸委會表示，近期中國大陸因美中貿易衝突、經濟成長趨緩，以及實施嚴格環保法令與「共同申報準則」(CRS)加強查稅措施等影響，導致外商及台商紛紛規劃撤離中國大陸，因此對外宣傳「個人所得稅法」將加碼優惠境外人士（含台商），以吸引台商及外商續留大陸。

惟對於台商關注申領居住證是否會被認定為「稅收居民」等質疑，陸方僅透過涉台部門表示，居住證申領資格所指的「合法穩定住所」，與陸方稅法所說的「住所」，兩者並不等同，但因為不是由中國大陸稅務機關對外說明，且未納入法規明文規定，其權威性仍有疑慮。

此外，根據過去經驗，陸方之說明、函釋或實施條例，可隨時由行政部門修正，無法明確保障台商權益。

陸委會指出，中國大陸近期新修正公布之「個人所得稅法」及「個人所得稅法實施條例」均已納入反避稅規定，並已實施CRS及利用大數據擴大查稅，對在陸的台商隱藏很大的風險。