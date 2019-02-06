川普國情咨文 中共鷹媒：中美關係在衝突中前行

2019-02-06 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美國總統川普5日晚在國會發表任內第二份國情咨文，主題為「選擇偉大」。中共官媒「新華社」引述分析人士指出，雖然川普講話基調著眼「團結」，但在分裂加劇的華盛頓政治圈，他釋放的這一信號恐難以落實。

分析人士認為，國會參眾兩院由共和、民主兩黨分治的政治現實，意味著川普任期後半程必將深受民主黨制肘。明年美國大選又將開鑼，兩黨新一輪博弈勢將更加激烈。

新華社報導，川普當晚演講歷時約一個半小時。他上來就強調團結的重要性，表示自己將提出的議程不是共和黨或民主黨的議程，而是「美國人民的議程」。川普呼籲淡化黨派紛爭、選擇「政治妥協」而不是「政治復仇」，但看起來效果差強人意。

報導引述美國聖安塞爾姆學院助理教授克利斯蒂•加爾迪耶里指出，考慮到美國社會分裂現狀，他不認為這篇國情咨文能改變華府政治現狀或給川普與國會民主黨關係帶來明顯改觀。

中共鷹派媒體「環球時報」今天刊出社評「國情咨文，美國最稀缺的是團結」，文中指出，川普面對的現實是「團結」的前景不容樂觀。美國仍處於深度分裂之中，兩年來沒有達成共識的問題正變得更加難以彌合。兩黨體制中最重要的元素「妥協政治」，似乎正在游離而出。隨著下一輪大選的逼近，更加激烈的政治紛爭將成為華盛頓的主旋律。

環時社評指出，川普在演講中提到中國大陸，雖然他主要談的是貿易政策，但沒有忘記與政治沾邊。他重提通過增加關稅減少美方貿易逆差，以保護就業，並再次要中國做結構之變。社評認為，「川普對中美迄今在貿易領域達成的共識是認可的」。