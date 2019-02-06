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美國指改革WTO難約束中國 陸批「與事實不符」

2019-02-06 17:07聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

美國貿易代表署（USTR）在當地時間5日向美國國會提交「中國履行加入世貿組織承諾情況報告」的2018年度報告，直指透過改革世貿組織（WTO）來約束中國大陸現時的經濟和貿易走向是「不現實」，強調要繼續以其單邊主義來保護美國。

中國大陸商務部隨即作出回應，批評報告是「基於美國國內法律，而不是依據世貿組織協定和多邊規則評價中國履行世貿組織承諾的情況，與事實不符」。中方對這份報告表示反對。

USTR報告有提到備受關注「中國製造2025」計劃，指出中國的非市場經濟結構及國家主導的「重商主義」貿易模式，損害貿易夥伴的利益，中國大陸更不會同意WTO改革，「希望新的世貿規則談判獲得成功並以此能夠以一種有意義的方式限制中國目前經濟和貿易走向是不現實的」。

中國大陸商務部發言人則指，中國「入世」後切實履行各項承諾，完善社會主義市場經濟體制和法律體系，提高貿易政策透明度，開放貨物貿易、服務貿易市場，完善知識產權保護法律體系並加強執法力度。同時報告內有相當的內容，對中國的指責是超出在加入世貿時的承諾。

商務部發言人又舉例，中國大陸在去年提交中央和地方補貼政策通報和2011年至2016年農業國內支持通報，切實提高透明度；WTO第七次對華貿易政策審議中，絕大多數成員對中國經貿政策走向和承諾履行給予積極評價，並贊賞中國對多邊貿易體制作出的貢獻；中國政府在2018年發布的「中國與世界貿易組織」白皮書，全面介紹中國大陸履行加入世貿組織承諾的實踐，闡明中國大陸推進更高水平對外開放的願景與行動。

商務部發言人強調，中國大陸堅定支持多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革，旗幟鮮明反對單邊主義和保護主義，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。

大陸商務部。（環球網）
大陸商務部。（環球網）
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