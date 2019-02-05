安倍拍影片拜年 陸媒：傳遞3個非同尋常的信號

2019-02-05 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



日本首相安倍晉三4日發布短片祝賀農曆新年，他並用中文說「大家過年好」，這是日本現任首相首次以拍片形式對中國送上春節祝福。具大陸官方背景的微信公眾號「牛彈琴」發文分析指出，安倍親自錄製影片特意給中國人拜年，非同尋常的舉動，至少傳遞了三個非同尋常的信號。

信號一，中日關係，確實進入了新的階段。文章稱，安倍在影片裡也說了，去年中國總理訪日，他作為日本首相七年來首次訪華，日中關係完全回到正軌，考慮到2019年日本還是G20峰會東道主，中國最高領導人將會訪日，一度風風雨雨的中日關係，終於翻開新的一頁。安倍給中國人影片拜年，應該也是想趁熱打鐵，進一步深化日中關係。而中日關係正進入一個全新的階段，甚至很可能，進入新的蜜月期。

信號二，安倍的身段，確實讓人刮目相看。文章表示，開口第一句就是中文，也拉近關係，「你能想像普亭或其他國家領導人第一句話，就是日語，然後怎麼的怎麼的嗎？」而且，短短拜年影片，裡面至少用了三句中國俗語，而且都很妥貼，也表現了安倍對中國文化的諳熟，儘管中文口音很糟糕。

信號三，東亞地緣政治，正在發生重大而深遠變化。文章說，這種轉變，迄今不到一年，而且還在迅速進行中。去年第一次川金會，半島局勢迅速改觀，半島北方開始走出孤立狀態；第二次川金會即將在越南舉行，深刻調整正在繼續。此外，日本和俄羅斯關係正在接近，解決北方四島問題到了關鍵時刻；但日本和韓國關係卻迅速惡化，日本和美國關係也正變得很微妙。

文章說，日本迅速改善對華關係，尤其多次表示要在多邊主義和自由貿易加強合作，顯然也同美國不斷發動貿易戰有關，中國有壓力，日本也很頭疼，要知道，貿易是日本經濟的生命線，安倍必須突圍，必須尋找籌碼。中國顯然就是一個籌碼。甚至有外媒就分析，如果沒有川普，估計安倍去年還不會那麼快來中國。