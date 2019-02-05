親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台人上海遇車禍
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「紅包的厚度決定晚輩敬重程度」蘇貞昌挨轟幹話王

傳韓國瑜出國度假 王浩宇罕見稱讚：這2人該學學

安倍拍影片拜年 陸媒：傳遞3個非同尋常的信號

2019-02-05 17:24聯合報 記者許依晨╱即時報導

日本首相安倍晉三4日發布短片祝賀農曆新年，他並用中文說「大家過年好」，這是日本現任首相首次以拍片形式對中國送上春節祝福。具大陸官方背景的微信公眾號「牛彈琴」發文分析指出，安倍親自錄製影片特意給中國人拜年，非同尋常的舉動，至少傳遞了三個非同尋常的信號。

信號一，中日關係，確實進入了新的階段。文章稱，安倍在影片裡也說了，去年中國總理訪日，他作為日本首相七年來首次訪華，日中關係完全回到正軌，考慮到2019年日本還是G20峰會東道主，中國最高領導人將會訪日，一度風風雨雨的中日關係，終於翻開新的一頁。安倍給中國人影片拜年，應該也是想趁熱打鐵，進一步深化日中關係。而中日關係正進入一個全新的階段，甚至很可能，進入新的蜜月期。

信號二，安倍的身段，確實讓人刮目相看。文章表示，開口第一句就是中文，也拉近關係，「你能想像普亭或其他國家領導人第一句話，就是日語，然後怎麼的怎麼的嗎？」而且，短短拜年影片，裡面至少用了三句中國俗語，而且都很妥貼，也表現了安倍對中國文化的諳熟，儘管中文口音很糟糕。

信號三，東亞地緣政治，正在發生重大而深遠變化。文章說，這種轉變，迄今不到一年，而且還在迅速進行中。去年第一次川金會，半島局勢迅速改觀，半島北方開始走出孤立狀態；第二次川金會即將在越南舉行，深刻調整正在繼續。此外，日本和俄羅斯關係正在接近，解決北方四島問題到了關鍵時刻；但日本和韓國關係卻迅速惡化，日本和美國關係也正變得很微妙。

文章說，日本迅速改善對華關係，尤其多次表示要在多邊主義和自由貿易加強合作，顯然也同美國不斷發動貿易戰有關，中國有壓力，日本也很頭疼，要知道，貿易是日本經濟的生命線，安倍必須突圍，必須尋找籌碼。中國顯然就是一個籌碼。甚至有外媒就分析，如果沒有川普，估計安倍去年還不會那麼快來中國。

文章最後稱，「不能小覷了安倍，這個日本政壇不世出的政治家」，但大勢不能阻擋，朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍。

日本首相安倍晉三4日發布短片祝賀農曆新年，他並用中文說「大家過年好」，這是日本現...
日本首相安倍晉三4日發布短片祝賀農曆新年，他並用中文說「大家過年好」，這是日本現任首相首次以拍片形式對中國送上春節祝福。圖／翻攝自「牛彈琴」
分享

拜年川金會日本經濟
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

拉攏北京 安倍拍影片向中國民眾拜年

2019-02-04 19:33

中共空軍春節影片 陸委會：主權安全絕不退縮

2019-02-04 19:08

把礁變成島 設施如城市 中國在南海打造「不沉航母」

2019-02-04 11:00

年前互嗆 兩岸為「豬事」開槓

2019-02-03 23:57

影／共軍發布「我的戰鷹繞著寶島飛」 台北101大樓入鏡

2019-02-03 22:11

習近平新春團拜 強調弘揚愛國集體主義

2019-02-03 21:38

年前兩岸為了「豬事」 互批無理取鬧、顛倒黑白

2019-02-03 21:15

習近平向台灣民眾拜年 談今年要保持經濟社會穩定

2019-02-03 20:12

中國新版非洲豬瘟應急方案 哨兵豬入列

2019-02-03 20:09

國台辦批民進黨政府 借非洲豬瘟作政治文章、無理取鬧

2019-02-03 18:02

法國馬鈴薯藏一戰手榴彈 香港警方安全引爆

2019-02-03 17:55

600→100元 低價疫苗混充高價品 河北爆疫苗醜聞

2019-02-03 14:32

吸引緊盯手機年輕人 央視春晚推APP+送紅包

2019-02-03 14:19

《明報》記者遭警毆 明入稟控告警務處處長索償

2019-02-03 12:05

陸委會提醒 春節赴港澳旅遊 勿帶含豬肉伴手禮返台

2019-02-03 11:23

中國「造島神器」 在印度洋填出一座城

2019-02-03 11:00

大陸春節預計700萬人次出境遊 泰國為首選

2019-02-03 09:43

習近平走遍北京 向人民拜年

2019-02-03 00:00

「未竊取商業機密」華為董事長 否認美國指控

2019-02-02 23:54

李凈瑜小年夜赴華府 擬拜訪美國國會

2019-02-02 19:33

中國：反對美國單方面退出「中程核飛彈條約」

2019-02-02 18:43

習談話兩岸歐洲外交宣傳戰 年節火藥味濃

2019-02-02 16:54

習近平春節前看望「老同志」 江澤民排在胡錦濤前面

2019-02-02 16:41

Calbee經典零食廣告深植民心 因3箱法國馬鈴薯被隔離

2019-02-02 16:04

中國官媒3評百度已死 整治網路前奏？

2019-02-02 16:02

進口馬鈴薯藏有手榴彈 警封鎖香港Calbee洋芋片工廠引爆

2019-02-02 15:51

上海台辦主任年後來台 陸委會：僅限台北活動

2019-02-02 15:13

貿戰衝擊 中國投資矽谷慘跌8成

2019-02-02 14:58

華為董事長駁斥不法指控 絕不傷害任何國家

2019-02-02 12:44

傳出賣遼寧艦數據給美國 中船重工前總座孫波被提公訴

2019-02-02 11:28

紫禁城翻出乾隆的春晚節目單 3個月都在過年！

2019-02-02 11:00

李文足會六國使館官員 促無罪釋放王全璋

2019-02-02 10:48

民調：過半數加拿大人 支持逮捕孟晚舟

2019-02-02 09:37

購買百萬噸美國大豆 傳中國國企已下單

2019-02-02 08:59

罕見！安倍晉三將拍片向中國拜年 凸顯中日關係重要性

2019-02-01 19:07

熬過-190℃月夜…嫦娥四號、玉兔「起床」 迎戰第二月晝

2019-02-01 17:44

詭異？解放軍少將會場突發心臟病過世

2019-02-01 14:35

習大大親民秀 與北京群眾包餃子、賀新年

2019-02-01 14:18

陸片配額制：在台上映本是政治問題？

2019-02-01 11:24
看更多

熱門文章

兩萬人表演少林魂 震撼央視春晚

2019-02-04 22:11

鄭和曾下澳洲？ 海灘挖出疑似明朝佛像

2019-02-04 20:33

上海工人一封信 一度讓中國13年不放春節假

2019-02-05 13:03

金庸已逝 華山論劍永存

2019-02-05 07:21

中共空軍春節影片 陸委會：主權安全絕不退縮

2019-02-04 19:08

新年悲劇…被催婚30歲女網上尋男友 墮投資騙局失全部積蓄

2019-02-05 15:31

拉攏北京 安倍拍影片向中國民眾拜年

2019-02-04 19:33

安倍拍影片拜年 陸媒：傳遞3個非同尋常的信號

2019-02-05 17:24

杭州男患胃結石大如雞蛋 醫生囑1日飲兩瓶可樂疑引副作用

2019-02-05 15:30

冬季西遊記 包場絲路之旅

2019-02-05 07:19

整合資源 珠海「小澳門」打造大學小鎮

2019-02-05 04:13

雄獅上海事故3人仍住院觀察 21位團員繼續行程

2019-02-05 16:51

離岸人民幣 兩天跌逾1%

2019-02-05 01:13

廣州姑娘亂針繡 手中線藏故鄉情

2019-02-05 04:11

非洲豬瘟來襲 中國小型豬農：快要活不下去

2019-02-05 01:17

陸年假消費力 大考驗

2019-02-05 01:19

北京雍和宮搶頭香 民眾徹夜排隊8個半小時

2019-02-05 16:03

讓英國女王也駐足 張小月女力行銷台灣

2019-02-05 13:26

珠海會同 百年古村蛻變 融入時代特色

2019-02-05 04:11

狗年最後交易日 離岸人民幣續貶港股收高

2019-02-04 20:36

養心殿試點修繕 北京故宮聘19位資深匠人

2019-02-05 13:24

澳門第5任新特首 最快8月18日選出

2019-02-04 18:59

中國駐加使節齊發聲 要兩國關係重回正確軌道

2019-02-05 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top