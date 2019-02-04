拉攏北京 安倍拍影片向中國民眾拜年

2019-02-04 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



農曆新年將至，日本首相安倍晉三今日（4日）發布短片祝賀，並用中國話說：「大家過年好」，希望新的一年日中關係能百尺竿頭，更進一步。這是日本現任首相首次以拍片形式祝賀新春。據悉，日本希望中共國家主席習近平六月訪問東就，同時全力支持2020年東京奧運會。

據香港01報導，今日是除夕夜，安倍晉三通過影片致辭祝賀農曆新年。他首先用漢語說：「大家過年好」。隨後表示，2018年是日中關係史上重要的一年，日中關係已然完全回到正常軌道，國民之間的直接交往在深化相互理解和深化相互信賴方面起著至關重要的作用。他續指，2019年是「日中青少年交流促進年」，日方亦從元旦開始放寬對中國大學生等人士的入境政策，願投入更多力量推動以青少年為主的國民交流。

安倍晉三稱，歡迎今年有更多的中國朋友來臨日本，也希望有更多日本國民前往中國架起「相互交流的彩橋」。最後祝願新的一年，日中關係百尺竿頭更進一步，朋友們「芝麻開花節節高」。

據了解，這是日本現任首相首次以拍片形式祝賀新春。2018年2月，安倍晉三在農曆狗年新年到來之際，曾通過日本華文媒體「中文導報」，以刊文形式向在日華僑華人賀新春、拜新年。

分析人士認為，像這次以影片形式直接向中國送上新春祝福實屬罕見，能看出安倍希望以此凸顯中日關係的重要性。