中共空軍春節影片 陸委會：主權安全絕不退縮

2019-02-04 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



針對中共解放軍在春節期間刻意播放對台武力威脅影片及荒誕不已的歌曲，大陸委員會今（4）日嚴正抗議與不滿，並強調我國軍充分掌握及監偵周邊安全情況，並即時妥適反應，請國人放心。

陸委會指出，共軍近日發布威嚇宣傳影片，刻意出現台灣地標、歌曲，更強調戰機繞台等肅殺內容，我方不會隨之起舞。陸委會強調，中共不放棄武力犯臺，刻意在此時刻進行挑釁，破壞臺海現狀及升高區域緊張情勢，北京當局「以武促統」的恫嚇行徑，只會讓台灣民眾厭惡反感，讓全世界愛好自由民主的國家更支持台灣。

陸委會重申， 政府遵循蔡英文總統所揭示的「三個堅定」原則，堅定守護中華民國台灣的主權安全，堅定維護民主自由的生活方式， 並堅定地往壯大台灣的方向前進，絕不屈從於中共的文攻武嚇；「我們奉勸中共當局勿再藉機生事、重蹈覆轍，改用正常健康的思維來看待兩岸關係才是正道」。

中共解放軍3日在微博發布影片，片中出現台北地標101大樓的畫面及空降兵徽章、解放軍戰機，如轟-6轟炸機、殲20戰鬥機訓練畫面等。

中共解放軍空降兵部隊官方微信公眾號「我們的天空」，3日在微博發布新歌「我的戰鷹繞著寶島飛」，歌詞走柔和樂曲風，出現「我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念輕聲喚你歸」等句子。