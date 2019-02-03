影／共軍發布「我的戰鷹繞著寶島飛」 台北101大樓入鏡

2019-02-03 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ╱即時報導



農曆年前夕，共軍在加強戰備之餘，也不忘發布一些影片秀肌肉。其中，共軍空降兵部隊官方微信公眾號「我們的天空」3日發布一首新歌「我的戰鷹繞著寶島飛」，MV中出現眾多台灣畫面，特別是台北101大樓的畫面中還有一枚空降兵徽章，流露出濃濃的威嚇之意。

除了有許多台灣畫面外，共軍的眾多戰機也在MV中亮相，包括經常到台海來「繞島」的轟-6出鏡，還有殲20戰鬥機訓練畫面等。

由於該歌曲曲調與軍方歌曲大不同，不但沒有雄壯威武之感，反而像港台流行歌曲一般，走柔和風、情感風。大陸新浪軍事則引述該歌詞稱，「我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念輕聲喚你歸」，唱出了濃濃兩岸情。

「我的戰鷹繞著寶島飛」歌詞為：「讀余光中的鄉愁我曾流淚，那一彎海峽隔不斷山水，請海鷗轉告我的兄弟姐妹，十五的明月才更圓更美。我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念輕聲喚你歸，我的戰鷹繞著寶島飛，繞著寶島飛，把每朵親愛的雲塞進我心扉，聽阿里山的姑娘不斷回味，她的溫柔恰似日月潭水，太平洋的風吹拂我銀頭盔，未曾飲一杯我心已沉醉。我的戰鷹繞著寶島飛，繞著寶島飛，把每朵親愛的雲塞進我心扉。」