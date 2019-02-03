親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台人上海遇車禍
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

小年夜財神駕到！億元大樂透和春節大紅包獎號看這

年前兩岸為了「豬事」 互批無理取鬧、顛倒黑白

2019-02-03 21:15聯合報 記者林則宏╱即時報導

在農曆豬年即將到來之際，兩岸卻在小年夜為了「豬事」，互罵「無理取鬧」和「顛倒是非...
在農曆豬年即將到來之際，兩岸卻在小年夜為了「豬事」，互罵「無理取鬧」和「顛倒是非黑白」。 示意圖／Ingimage
分享

在農曆豬年即將到來之際，兩岸卻在小年夜為了「豬事」開槓。先是大陸國台辦於3日傍晚發出新聞稿，指責民進黨當局借非洲豬瘟疫情作政治文章，「甚至編織謊言、無理取鬧」。陸委會不干示弱也於晚間發文回批大陸，「完全顛倒是非黑白」。

3日是大陸春節前最後一個上班日，大陸國台辦3日傍晚以發言人馬曉光回答媒體提問的方式發布新聞稿，回應民進黨政府一再對外表示，大陸隱匿並且不通知台灣非洲豬瘟疫情。

新聞稿強調，防控過程中，大陸始終按照「及時、公開、透明」原則進行疫情發布，在農業農村部官網持續更新，並通過世界動物衛生組織向各方公布情況。台灣有關方面包括農村發展基金會完全可以通過這些渠道全面獲得疫情防控信息。

馬曉光說，「一段時間以來，民進黨當局借非洲豬瘟疫情防控事作政治文章，為了達到破壞兩岸同胞感情和兩岸關係的目的，無視基本事實和專業常識，甚是編織謊言，無理取鬧。」

馬曉光表示，民進黨當局所作所為與疫情防控毫不相干，完全是借機生事。

陸委會3日晚間8時許也發布新聞稿稱，馬曉光指控我政府藉非洲豬瘟疫情防控作政治文章事，完全顛倒是非黑白，大陸委員會嚴正抗議。

陸委會並提出三點說明：

一、我方一向主張防疫問題涉及民生福祉，不應政治化。為防止疫情擴散，我方多次提出希望雙方相互通報，共同防疫，並表達願意派遣專家赴大陸交流。惟陸方因政治因素，不願回應我方，致我方不得不採取加重罰則，甚至禁止入境的措施，是陸方的漠視及不作為，破壞兩岸同胞情感及兩岸關係。

二、非洲豬瘟在中國大陸擴散，引起國際組織及亞洲各國關切是事實，防疫需要週邊各方的政府共同配合及努力是常識。民眾的眼睛是雪亮的，誰在說謊，自有公評。

此外，依據兩岸農產品檢疫檢驗合作協議，雙方同意及時通報進出口農產品重大議題及安全衛生事件訊息。且非洲豬瘟是重大安全衛生事件，我方認為訊息通報，完全符合協議的規範，沒有無理取鬧，奉勸陸方正視問題，不要顛倒黑白。

三、針對國台辦表示，願意繼續採取有效措施，加強對貿易口岸、電商平台及相關物流渠道監管，對往來台灣的旅客進行宣導及提示，嚴防豬肉製品流入台灣，陸委會予以肯定並表示歡迎，希望陸方可以落實執行，不要讓來台陸客因不知中國大陸非洲豬瘟疫蔓延，及不諳我方規定而受罰。

陸委會並稱，為了讓防疫達到最好的效果，我方也持續願意促成兩岸專家交流，並期待陸方正面回應。

非洲豬瘟疫情陸委會兩岸關係
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

習近平向台灣民眾拜年 談今年要保持經濟社會穩定

2019-02-03 20:12

中國新版非洲豬瘟應急方案 哨兵豬入列

2019-02-03 20:09

國台辦批民進黨政府 借非洲豬瘟作政治文章、無理取鬧

2019-02-03 18:02

法國馬鈴薯藏一戰手榴彈 香港警方安全引爆

2019-02-03 17:55

600→100元 低價疫苗混充高價品 河北爆疫苗醜聞

2019-02-03 14:32

吸引緊盯手機年輕人 央視春晚推APP+送紅包

2019-02-03 14:19

《明報》記者遭警毆 明入稟控告警務處處長索償

2019-02-03 12:05

陸委會提醒 春節赴港澳旅遊 勿帶含豬肉伴手禮返台

2019-02-03 11:23

大陸春節預計700萬人次出境遊 泰國為首選

2019-02-03 09:43

習近平走遍北京 向人民拜年

2019-02-03 00:00

「未竊取商業機密」華為董事長 否認美國指控

2019-02-02 23:54

李凈瑜小年夜赴華府 擬拜訪美國國會

2019-02-02 19:33

中國：反對美國單方面退出「中程核飛彈條約」

2019-02-02 18:43

習談話兩岸歐洲外交宣傳戰 年節火藥味濃

2019-02-02 16:54

習近平春節前看望「老同志」 江澤民排在胡錦濤前面

2019-02-02 16:41

Calbee經典零食廣告深植民心 因3箱法國馬鈴薯被隔離

2019-02-02 16:04

中國官媒3評百度已死 整治網路前奏？

2019-02-02 16:02

進口馬鈴薯藏有手榴彈 警封鎖香港Calbee洋芋片工廠引爆

2019-02-02 15:51

上海台辦主任年後來台 陸委會：僅限台北活動

2019-02-02 15:13

貿戰衝擊 中國投資矽谷慘跌8成

2019-02-02 14:58

華為董事長駁斥不法指控 絕不傷害任何國家

2019-02-02 12:44

傳出賣遼寧艦數據給美國 中船重工前總座孫波被提公訴

2019-02-02 11:28

紫禁城翻出乾隆的春晚節目單 3個月都在過年！

2019-02-02 11:00

李文足會六國使館官員 促無罪釋放王全璋

2019-02-02 10:48

民調：過半數加拿大人 支持逮捕孟晚舟

2019-02-02 09:37

購買百萬噸美國大豆 傳中國國企已下單

2019-02-02 08:59

罕見！安倍晉三將拍片向中國拜年 凸顯中日關係重要性

2019-02-01 19:07

熬過-190℃月夜…嫦娥四號、玉兔「起床」 迎戰第二月晝

2019-02-01 17:44

詭異？解放軍少將會場突發心臟病過世

2019-02-01 14:35

習大大親民秀 與北京群眾包餃子、賀新年

2019-02-01 14:18

陸片配額制：在台上映本是政治問題？

2019-02-01 11:24

埃及媒體訪新疆再教育營：可以移植到我國

2019-02-01 10:48

駁銳實力指控 王毅：中國永不稱霸、永不擴張

2019-02-01 09:50

中共外長王毅：堅決反對外部勢力對台灣問題干預挑釁

2019-02-01 09:23

陸遏止智財犯罪 將引懲罰性賠償

2019-02-01 00:32

揚言超越星巴克 「小藍杯」瑞幸咖啡猛燒錢 還能撐多久？

2019-01-24 09:27

520後馬習可能再會 北京讓步一中各表？

2019-01-23 16:22
看更多

熱門文章

傷亡名單曝光！雄獅旅行團上海重大車禍 45歲男不治

2019-02-03 15:45

雄獅旅行社上海遇重大車禍 台灣人1死9傷

2019-02-03 15:11

體操女神淪小三 正宮揭數百裸照、性愛片喊：法院見

2019-02-03 15:52

陸大齡剩女返鄉 車尾貼追撞必嫁！ 但警察叔叔說...

2019-02-03 12:20

習近平走遍北京 向人民拜年

2019-02-03 00:00

習近平向台灣民眾拜年 談今年要保持經濟社會穩定

2019-02-03 20:12

國台辦批民進黨政府 借非洲豬瘟作政治文章、無理取鬧

2019-02-03 18:02

富商8年前輕生 遺孀回憶：當時看不到很多signal

2019-02-03 18:24

「抄底」A股？外資去年在陸股大虧1.6兆元

2019-02-03 13:53

北京瞭望／人手一機的時代 誰想看春晚

2019-02-03 00:02

央視春晚相關節目 大陸禁止未經授權通過網路傳播

2019-02-03 16:39

雄獅上海旅遊團1死9傷 林佳龍要求全力協助

2019-02-03 17:31

團員上海遭車撞 旅行社協助家屬赴中

2019-02-03 16:05

雄獅團員上海遭撞 國台辦：做好善後處理

2019-02-03 18:56

彭博資訊專欄／揭開中國遲不降息的祕密

2019-02-03 01:39

「激起保護欲」香港最美搬運工 上內地相親節目找到真愛

2019-02-03 15:29

「未竊取商業機密」華為董事長 否認美國指控

2019-02-02 23:54

台灣旅行團上海車禍 陸委會：全力協助後續事宜

2019-02-03 19:15

雄獅旅行團在上海重大車禍 1死3重傷6輕傷

2019-02-03 16:26

台旅行團上海車禍 海基會將全力協助家屬辦理後續事宜

2019-02-03 17:12

中國新版非洲豬瘟應急方案 哨兵豬入列

2019-02-03 20:09

歹徒持20吋刀攻擊 男店主木凳擋刀、妻子赤手護夫

2019-02-03 20:08

大陸春節預計700萬人次出境遊 泰國為首選

2019-02-03 09:43

非洲豬瘟效應 中國牛羊肉價格大漲

2019-02-03 10:22

法國馬鈴薯藏一戰手榴彈 香港警方安全引爆

2019-02-03 17:55

陸中紀委發春節「娛樂禁令」 黨員幹部不得打麻將賭博

2019-02-03 11:00

海航賣九龍土地 虧29億元

2019-02-03 00:18

台旅行團上海傷亡 蔡英文不捨：全力協助

2019-02-03 17:03

北京歷代帝王廟大修 2020年重新開放

2019-02-03 12:39

拚鮭魚返鄉 台中首設「台商專區」

2019-02-02 23:58

富婆贈男公關名車？ 網傳60富婆通訊錄多空號

2019-02-03 15:57

年前兩岸為了「豬事」 互批無理取鬧、顛倒黑白

2019-02-03 21:15

台灣團上海旅遊步行遭車撞 一人死亡九人輕重傷

2019-02-03 15:57

吸引緊盯手機年輕人 央視春晚推APP+送紅包

2019-02-03 14:19

林奮強讚醫管局執行力高 20年無建大醫院問題浮現

2019-02-03 14:27

成績單印上廣告 小學校長：公益不違規

2019-02-03 15:57

人行編制調整 推「三定」方案

2019-02-02 23:19

《明報》記者遭警毆 明入稟控告警務處處長索償

2019-02-03 12:05

陸委會提醒 春節赴港澳旅遊 勿帶含豬肉伴手禮返台

2019-02-03 11:23

大陸財新中國服務業PMI 1月微降至53.6

2019-02-03 10:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top