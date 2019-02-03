年前兩岸為了「豬事」 互批無理取鬧、顛倒黑白

2019-02-03 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在農曆豬年即將到來之際，兩岸卻在小年夜為了「豬事」，互罵「無理取鬧」和「顛倒是非黑白」。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

在農曆豬年即將到來之際，兩岸卻在小年夜為了「豬事」開槓。先是大陸國台辦於3日傍晚發出新聞稿，指責民進黨當局借非洲豬瘟疫情作政治文章，「甚至編織謊言、無理取鬧」。陸委會不干示弱也於晚間發文回批大陸，「完全顛倒是非黑白」。

3日是大陸春節前最後一個上班日，大陸國台辦3日傍晚以發言人馬曉光回答媒體提問的方式發布新聞稿，回應民進黨政府一再對外表示，大陸隱匿並且不通知台灣非洲豬瘟疫情。

新聞稿強調，防控過程中，大陸始終按照「及時、公開、透明」原則進行疫情發布，在農業農村部官網持續更新，並通過世界動物衛生組織向各方公布情況。台灣有關方面包括農村發展基金會完全可以通過這些渠道全面獲得疫情防控信息。

馬曉光說，「一段時間以來，民進黨當局借非洲豬瘟疫情防控事作政治文章，為了達到破壞兩岸同胞感情和兩岸關係的目的，無視基本事實和專業常識，甚是編織謊言，無理取鬧。」

馬曉光表示，民進黨當局所作所為與疫情防控毫不相干，完全是借機生事。

陸委會3日晚間8時許也發布新聞稿稱，馬曉光指控我政府藉非洲豬瘟疫情防控作政治文章事，完全顛倒是非黑白，大陸委員會嚴正抗議。

陸委會並提出三點說明：

一、我方一向主張防疫問題涉及民生福祉，不應政治化。為防止疫情擴散，我方多次提出希望雙方相互通報，共同防疫，並表達願意派遣專家赴大陸交流。惟陸方因政治因素，不願回應我方，致我方不得不採取加重罰則，甚至禁止入境的措施，是陸方的漠視及不作為，破壞兩岸同胞情感及兩岸關係。

二、非洲豬瘟在中國大陸擴散，引起國際組織及亞洲各國關切是事實，防疫需要週邊各方的政府共同配合及努力是常識。民眾的眼睛是雪亮的，誰在說謊，自有公評。

此外，依據兩岸農產品檢疫檢驗合作協議，雙方同意及時通報進出口農產品重大議題及安全衛生事件訊息。且非洲豬瘟是重大安全衛生事件，我方認為訊息通報，完全符合協議的規範，沒有無理取鬧，奉勸陸方正視問題，不要顛倒黑白。

三、針對國台辦表示，願意繼續採取有效措施，加強對貿易口岸、電商平台及相關物流渠道監管，對往來台灣的旅客進行宣導及提示，嚴防豬肉製品流入台灣，陸委會予以肯定並表示歡迎，希望陸方可以落實執行，不要讓來台陸客因不知中國大陸非洲豬瘟疫蔓延，及不諳我方規定而受罰。

陸委會並稱，為了讓防疫達到最好的效果，我方也持續願意促成兩岸專家交流，並期待陸方正面回應。