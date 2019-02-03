習近平向台灣民眾拜年 談今年要保持經濟社會穩定

2019-02-03 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ╱即時報導



中共中央、國務院3日上午舉行春節團拜會，中共總書記習近平按往例向大陸各族民眾、台灣民眾以及港澳民眾拜年。習近平在會上發表談話指出，今年有機遇也有挑戰，要繼續打好三大攻堅戰，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。

據新華社導，習近平在談話中表示，過去一年中國大陸經濟穩中有進，改革開放邁出新步伐，三大攻堅戰（化解重大風險、精準脫貧、汙染防治）有力推進，基礎設施建設和科技創新成果豐碩，民生事業加快發展，國防和軍隊改革繼續深化，香港、澳門保持繁榮穩定。

談及今年前景，習近平提到今年是中共建政七十周年，會有新的發展機遇，也會有新的風險挑戰。他表示，要以「新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進「五位一體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，堅持新發展理念，堅持推進高品質發展，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎。

習近平還提及，「在家盡孝、為國盡忠是中華民族的優良傳統」，強調要大力弘揚家國情懷，培育和踐行社會主義核心價值觀，弘揚愛國主義、集體主義、社會主義精神，提倡愛家愛國相統一，「讓每個人、每個家庭都為中華民族大家庭作出貢獻」。