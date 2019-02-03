中國新版非洲豬瘟應急方案 哨兵豬入列

2019-02-03 20:09 中央社 台北3日電



中國官方對發生疫情的養殖場在解除封鎖過程中引入「哨兵豬」監測措施。 路透 分享 facebook

中國官方最近出爐新版非洲豬瘟疫情應急方案，對發生疫情的養殖場在解除封鎖過程中引入「哨兵豬」監測措施，藉此將解除封鎖時間縮短至30天，解除封鎖後的空欄期由6個月縮減為45天。

新華社2日報導，中國農業農村部最近出爐「非洲豬瘟疫情應急實施方案（2019版）」。新方案改善了解除封鎖的條件，對發生疫情的養殖場，在解除封鎖過程中引入哨兵豬（健康沒有施打疫苗的豬，專門負責測試病毒），透過採取哨兵豬監測措施，將解除封鎖時間縮短為30天。

至於未採取哨兵豬監測措施的養殖場，解除封鎖時間仍為42天。

新方案並調整了養殖場解除封鎖後的空欄時間。解除封鎖後，對疫點和疫區應撲殺範圍內、需繼續飼養生豬的養殖場戶，引入哨兵豬進行臨床觀察，飼養45天後，臨床無異常且實驗室檢測為陰性的才可以補欄。空欄時間由原應急預案規定的6個月縮短為45天。

農業農村部畜牧獸醫局官員說，新方案的內容調整主要集中在4個方面，分別是：明確疫情的確診和報告程序、細化疫情的分級標準、調整應急處置措施及強化技術要求。

新方案根據疫情的流行情況、危害程度以及發展趨勢，細化了原來的疫情分級標準，由三級調整為四級，分別是：特別重大、重大、較大和一般，並規定了相應措施，嚴格限制生豬產品由高風險區向低風險區調運，對生豬及生豬產品調運實施差異化管理。

中國大陸去年8月出現非洲豬瘟例子以來，疫情來勢洶洶，據農業農村部，截至1月20日，31個省市區中已有25個省市區發生疫情。