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國台辦批民進黨政府 借非洲豬瘟作政治文章、無理取鬧

2019-02-03 18:02聯合報 記者林則宏╱即時報導

針對蔡英文總統等民進黨官員多次指稱中國大陸隱匿、未通報台灣非洲豬瘟疫情，大陸國台辦在農曆狗年最後一個上班日傍晚特別發布新聞稿表示，一段時間以來，民進黨當局借非洲豬瘟疫情防控事作政治文章，「甚至編織謊言、無理取鬧」。

大陸國台辦3日傍晚以發言人馬曉光回答媒體提問的方式發布新聞稿指出，自去年8月大陸發現非洲豬瘟疫情以來，相關部門和地區高度重視，立即採取有力措施，嚴格開展疫情的處置，取得較好防控效果。

馬曉光稱，目前，大陸發現疫情的25個省份中已有23個省份的92個疫區按規定解除封鎖。2019年新發疫情降至五例，較先前下降76%。聯合國糧農組織對大陸的防控成效高度肯定。

新聞稿強調，防控過程中，大陸始終按照「及時、公開、透明」原則進行疫情發布，在農業農村部官網持續更新，並通過世界動物衛生組織向各方公布情況。台灣有關方面包括農村發展基金會完全可以通過這些渠道全面獲得疫情防控信息。

馬曉光說，「一段時間以來，民進黨當局借非洲豬瘟疫情防控事作政治文章，為了達到破壞兩岸同胞感情和兩岸關係的目的，無視基本事實和專業常識，甚是編織謊言，無理取鬧。」

馬曉光表示，民進黨當局所作所為與疫情防控毫不相干，完全是借機生事。相信廣大台灣同胞對這一點看得非常清楚。

新聞稿指出，「祖國大陸非常關心廣大台灣同胞的民生福祉。兩岸並無豬肉貿易，我們一直並將持續採取有效措施，加強對貿易口岸、電商平台及相關物流渠道監管，對往來台灣的旅客進行宣導和提示，嚴防豬肉製品流入台灣。」

新聞稿最後稱，「如果台灣生豬養殖戶需要了解疫情防控常識和有關情況，歡迎大家隨時瀏覽大陸農業農村部官網獲取權威資訊。」

國台辦表示，大陸非洲豬瘟疫情已取得較好防控效果，但痛批民進黨政府借非洲豬瘟防控作...
國台辦表示，大陸非洲豬瘟疫情已取得較好防控效果，但痛批民進黨政府借非洲豬瘟防控作政治文章。圖為北京一處市場內販售的豬蹄。（路透）
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疫情非洲豬瘟馬曉光國台辦
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