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雄獅旅行團上海重大車禍 昨天才出發45歲男遇死劫

行搶彩券行32萬刮刮樂 歹徒竟是去年百萬得主

團員上海遭車撞 旅行社協助家屬赴中

2019-02-03 16:05中央社 台北3日電

雄獅旅行社團員今天在上海人行道遭車輛衝撞，造成1死9傷。雄獅旅遊已啟動緊急事故救援機制，聯繫家屬前往中國處理，未來也將協助旅客追究後續民刑事責任。

雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，2月2日出發的南京涵碧樓江南全覽8日團體旅遊，共31名旅客及1名領隊，今天發生10名旅客傷亡的意外事故。

旅遊團上午依原訂計劃行程，團員在人行道上步行前往上海泰康路田子坊景點途中，在上海市徐家匯路與打浦路路口遭一名31歲趙姓男子駕車失控衝撞。

雄獅旅遊表示，一名王姓團員車禍現場已無呼吸心跳，經送醫搶救不治，另名團員重傷送醫緊急開刀，還有2名團員中度傷害入院治療，但無生命危險。其餘6名旅客輕傷，傷者已於當地醫院接受並治療，輕傷旅客經醫院診療均可出院。

針對這起事故後續，雄獅旅遊指出，已啟動緊急事故救援機制，派遣多名當地主管趕赴事故當地及醫院提供必要協助，並同步聯繫在台家屬，協助傷亡旅客家屬前往中國處理善後。目前肇事駕駛已被當地警方逮捕，確切車禍肇事原因將由當地警方偵訊辦理，大陸旅遊局及上海台辦均已派員協助。

雄獅旅遊對這起意外事件造成旅客傷亡表達遺憾並致以最誠摯慰問，承諾以確保旅客權益為第一優先，提供傷亡者及家屬一切必要協助，向涉嫌駕駛不當的肇事司機追究後續民刑事責任。其餘旅客將由公司安排人員帶領，繼續原定行程。

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一名男子受傷倒地。 圖／讀者提供
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