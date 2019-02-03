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600→100元 低價疫苗混充高價品 河北爆疫苗醜聞

2019-02-03 14:32世界日報 3日電

又出現疫苗問題，這次是河北家長發現孩子要接種人民幣600元（約89美元）的五聯疫苗，結果被社區衛生服務中心換成100多元（約14美元）、涵蓋範圍較小的Hib疫苗。當地政府已將該區疾控中心主任免職。

中國再爆疫苗醜聞 低價品混充涉事官員被免職
中國再爆疫苗醜聞 低價品混充涉事官員被免職
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據中央社綜合新華社與新京報報導，五聯疫苗可同時預防5種疾病，包括白喉、百日咳、破傷風、小兒麻痺和B型流感嗜血桿菌引起的肺炎。Hib疫苗則是針對B型流感嗜血桿菌感染的預防。也就是說，五聯疫苗包含了Hib疫苗的功能。

河北石家莊市多名家長近日揭露，自己的孩子原本要接種的是花了人民幣600元的五聯疫苗，卻在不知情的情況下被換成了只要100餘元的Hib疫苗，而且護士一開始還否認，後來是看到家長從垃圾桶內翻出疫苗盒才不得不承認。

家長報警後，警方和衛生防疫部門查帳後更發現，石家莊市橋西區匯通社區衛生服務中心於2018年12月3日僅進貨26支五聯疫苗，來客登記表上卻給44人做了登記。

石家莊市橋西區人民政府1日晚間對此回應，表示經初步調查，匯通社區衛生服務中心「接種錯誤」的情況屬實，但所進的疫苗品質都合格。該中心疫苗預防接種工作不規範、管理混亂。

相關處分包括：石家莊市橋西區疾控中心主任顧文軍被免職、區疾控中心免疫規劃科科長黃會然被免職，匯通社區衛生服務中心停業整頓，疫苗接種人員被停職。

橋西公安分局已對匯通社區衛生服務中心負責人魏靜麗涉嫌犯罪立案偵查，依法採取刑事強制措施。

疫苗人民幣流感
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