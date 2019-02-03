吸引緊盯手機年輕人 央視春晚推APP+送紅包

2019-02-03 14:19 世界日報 北京3日電



人手一機的時代 誰想看春晚 分享 facebook

對中國民眾而言，每年除夕夜不僅家人吃團圓飯，另一重頭戲就是全家人聚在電視機前收看央視春晚。不過，當今資訊科技發達，男女老少幾乎人手一機，人雖然是團聚了，但是，眼光盯著的不再是春晚電視螢幕，而是各自手中的方寸小屏幕。

回溯春晚的出現有兩個重要背景，一是80年代思想正開始解放，以曲藝為代表的群眾文藝和新潮的流行文化成為春晚的主要內容，二是電視機逐漸取代廣播，成為80、90年代最大眾化的傳播媒介，春晚就是當時的新文藝與新媒體融合的產物。

時代變遷，央視春晚的地位和重要性也受到挑戰。近年來，不少地方電視台在春節期間推出的晚會類型節目不僅更創新有趣，明星陣容也不遜於央視春晚，此外，手機普及後，網路上各式新媒體影視平台動搖傳統媒體電視的霸主地位，電視機逐漸成為客廳裡的擺設。

一些「老北京」的出租車師傅便感嘆，除夕夜全家老小吃完年夜飯後，大家便窩在各個角落盯著自己的手機，打遊戲的、追劇的、微信聊天的，只剩下老人家有一搭沒一搭的聊著春晚節目。

為了找回流失的年輕族群，今年的央視春晚首次實現全媒體傳播，透過與各種影音平台合作，觀眾用手機看春晚同時，還能邊互動交流。

此外，今年春晚紅包在金額上將創造歷史新高，用APP看春晚的同時，根據指令操作，便有機會獲得不同類型的紅包驚喜，無非就為吸引年輕人「回歸春晚」。