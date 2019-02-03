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《明報》記者遭警毆 明入稟控告警務處處長索償

2019-02-03 12:05香港01 記者吳倬安／報導

明報職工協會發聲明，強調會為記者提供全力支持及協助，亦希望監警會盡快處理此案的覆...
明報職工協會發聲明，強調會為記者提供全力支持及協助，亦希望監警會盡快處理此案的覆核申請，以免案件被無限拖延，並在有決定後公布相關的理據。香港01記者/李澤彤攝
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2016年旺角騷亂期間，時任《明報》記者鄧力行遭警員毆打，他其後向警方報案，警察投訴課經過逾兩年調查，於去年七月把其指控列作分別「無法完全證明屬實」和「無法追查」。

鄧力行今日（3日）在Facebook表示，明天（4日）將入稟區域法院，控告警務處處長盧偉聰，追討人身傷害賠償，他強調賠償金額並不重要，但認為警務人員襲擊正在採訪的記者，威脅記者的人身安全和採訪自由，事件絕不能不了了之。

鄧力行於2016年2月9日凌晨採訪旺角騷亂期間，在表明記者身份的情況下，被警務人員從雙層巴士上層拖下車，並遭警員以警棍襲擊導致受傷，過程被多家傳媒拍下。

事後他向警方報案，其後被轉介至警察投訴課跟進，經過逾兩年調查，於去年7月把其指控列作分別「無法完全證明屬實」和「無法追查」，原因指無充分證據證明投訴及確定被投訴警員身分，監警會當時已審閱並同意有關調查結果。其後他已去信警察投訴課要求覆核，惟至今監警會仍在審議中。

鄧表示，事件距今已近3年，對於警方仍未能還他公道感到非常失望，由於提出人身傷害申索的時限將近，明天（4日）將正式入稟區域法院，向警務處處長追討人身傷害賠償。他上周亦已向法律援助署申請法援，強調無論法援批核結果如何，都會繼續訴訟，直至討回公道為止。

他強調賠償金額並不重要，對涉事者亦已無怨恨，但認為警務人員襲擊正在採訪的記者，威脅記者的人身安全和採訪自由，事件絕不能不了了之，又指警方應承認責任並深切檢討，避免同類事件再次發生。

明報職工協會則於同日發聲明，指會為記者提供全力支持及協助，亦希望監警會盡快處理此案的覆核申請，以免案件被無限拖延，並在有決定後公布相關理據。

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