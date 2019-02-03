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台彩春節加碼8億 這樣投注CP值最高

大陸春節預計700萬人次出境遊 泰國為首選

2019-02-03 09:43聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸春節七天連假將於4日開始，知名線上旅遊業者「攜程旅行網」日前發布預測稱，春節長假（4日~10日）前後出國旅遊的中國遊客將比去年增加約50萬人次，達到近700萬人次。

在熱門出境遊目的地排名中，泰國居冠，日本排名第二，其後依次為印尼、新加坡、越南。出境高峰估計將出現在春節當天（5日）。

中國大陸已連續多年保持全球第一大出境旅遊客源國地位，大陸遊客的強大消費力更被各國商家視為「財神爺」。據統計，2017年，中國公民出境旅遊超就過1.3億人次，境外旅遊消費高達1,152.9億美元。

《中央廣電總台國際線上》指出，根據各國媒體報導，不少國家都期盼趁著春節假期能吸引更多中國遊客，以促進其旅遊業發展。

泰國國家旅遊局表示，去年泰國接待中國遊客數量首次突破1,000萬人次。2019年是泰中建交44周年，因此今年對泰國旅遊業發展來說尤為重要。

泰國國家旅遊局局長素巴頌（Yuthasak Supasorn）稱，中國遊客持續成為驅動泰國旅遊業發展的引擎，泰國旅遊局期待今年春節七天假期迎接超過33萬名中國遊客，預計占泰國外國遊客總數的30%。

《泰國普吉島新聞網》報導，春節期間預計將有超過33萬名中國遊客赴泰旅遊，可望為泰國旅遊業帶來100億元泰銖的收入。

《環球網》報導，在到訪日本的大陸旅客中，對賞雪景及泡溫泉的需求較高，日本政府今年1月起放寬了對大陸民眾簽證發放條件也或起到正面作用。

《澳大利亞金融評論報》表示，隨著中國春節到來，澳洲旅遊業期待旅遊高峰期能夠持續。梅林娛樂集團（Merlin Entertainments Group）部門主管史密斯（Rob Smith）表示，希望借春節期間大批中國遊客赴澳慶祝農曆新年之機，集團業績在2月持續強勁增長。該集團在澳洲境內運營眾多旅遊景點，其中包括墨爾本和雪梨的水族館。

報導還稱，中國南方航空公司計畫在春節期間加開中國和澳洲之間的航班，以滿足中國遊客日益增長的赴澳旅遊需求。此外，與去年不同的是，今年春節是在澳洲寒假結束之後，澳洲旅遊局局長暨行政總裁歐肅文（John OSullivan）認為，這一有利時機也將助力澳旅遊業高峰期延長。

為了吸引中國遊客，澳洲旅遊局已經與支付寶展開合作，並將於春節開始時在支付寶上推出雪梨互動式地圖。全球著名市場調研公司尼爾森2018年的一項調查顯示，若當地開設支付寶等大陸民眾慣用的行動支付服務，中國遊客消費額將會增加。

隨著春節日益臨近，大陸各地機場也變得更為繁忙。圖為廈門高崎國際機場停機坪，地勤人...
隨著春節日益臨近，大陸各地機場也變得更為繁忙。圖為廈門高崎國際機場停機坪，地勤人員正在忙著裝卸行李。（中新社）
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