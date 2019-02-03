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把礁變成島 設施如城市 中國在南海打造「不沉航母」

2019-02-03 09:32世界日報 北京4日電

中國在南海多個島嶼填海造陸， 從2013年起已完成七個主要島嶼陸地面積擴建和島上基礎設施。這些原本退潮只露出的礁盤，經吹沙填海後面積暴增數百萬倍，礁變成島，面積排名前三的依次是美濟島（6平方公里）、渚碧島（4.3平方公里）、永暑島（2.8平方公里）。中國有專家依其地理位置，規畫成未來各個不同功能的島嶼。

把礁變島 中共南海領土暴增百萬倍 我們太平島…
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中國打造的三座島在南海呈現品字型格局， 島上各種民生設施齊全，部分島上還有自然淡水，可以容納數千人居住，被形容是中國在南海不沉的航空母艦，且將牢牢掌控南海200多萬平方公里的水域。

今日頭條報導，美濟、渚碧、永暑三大島分別已建有港口、機場、醫院、郵局、商店、體育場設施，一座城市該有的基礎設施和民用設施都已具備，還有許多綠樹和馬路與車輛，有如一座座的花園。商店聚集人潮，各港口分別泊滿了來自廣東、廣西、海南等地的各類漁船，有如星羅棋布的島嶼城市。

把礁變島 中共南海領土暴增百萬倍 我們太平島…
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永暑島 可設成南海指揮中心

報導引述地理和戰略專家曾明偉稱，這三座主要島嶼依據周邊國家情況、傳統漁場分布、海運國際通道考量，可各別擔負重要任務。

第一座是永暑島，永暑島已作為聯合國教科文組織委託有人駐守的海洋觀測站，但因沒有環礁，純民用的可能性不大，只能做為軍用，永暑島可能建設成中國在南沙的軍事基地或指揮中心，尤其它位於南沙群島的中部海區，對南沙群島東南西北四個方向有掩護和支援作用。

美濟島 未來中國馬爾地夫

第二座是美濟島，也是目前南沙第一大島，有大的環礁和港灣，目標是建成科研基地和旅遊勝地。科研單位可在這裡進行熱帶植物和海洋生物研究，也可鼓勵漁民在此進行熱帶魚類養殖。

曾明偉稱，目前礁盤東南邊還沒吹填的部分正是為旅遊用地做準備，美濟島最終會打造成中國版的馬爾地夫度假勝地。另外，美濟島四周水深在1000公尺以上，也適合建成潛水基地。

渚碧島 建世界級物流中心

至於第三座的渚碧島，它有大的環礁和港池，相較永暑島、美濟島距離中國稍近，可建設成南沙的海警基地和物流中轉基地，海警船、救助船、陸戰隊將常駐。

物流中轉基地可方便漁民在此直接售賣魚貨或中轉、加工，節約時間和成本，也可能把這裡建設成像新加坡一樣的世界級物流中心，促進東亞和東南亞國家地區的商業流通。

南海諸島在中國積極填海造陸下引發國際社會反彈，尤其美國等西方國家動輒以機艦實行其航行、飛躍自由權，當前局勢仍顯敏感，上島的人員也都以工程後勤保障與軍隊等人士為主。

三大島也都各有軍事設施，若以側重布局來說，永暑島將以海洋觀測和軍事為主，渚碧島以海警和物流為主，美濟島以科研和旅遊開發為主。

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