中國「造島神器」 在印度洋填出一座城

2019-02-03 09:33 世界日報 北京4日電



前陣子，中國的「造島神器」在印度洋上完成最大的單體填海造陸工程，為斯里蘭卡可倫坡港口城吹填造陸269公頃，工期甚至還比計畫提前了兩個月。據中方施工企業相關負責人介紹，這座「未來之城」位於海上絲綢之路的重要節點，是「一帶一路」的重點項目。

中國"造島神器"在印度洋上造出269公頃海島 分享 facebook

綜合大公報、環球網報導，五年前，可倫坡港口城的所在地還是一片茫茫大海。但該計畫啟動後，以領先世界、亞洲最大的挖泥船「浚洋1」等多艘耙吸式挖泥船投入施工，展現「造島神器」高標準、高質量的陸域吹填造陸技術。項目設計吹填工程量7150萬方，相當於600個標準足球場的面積。

即使建設過程中困難重重，經歷了停工、復工的考驗，但建設者仍克服天氣和海況惡劣、技術要求高、環保要求嚴等施工困難，最終順利完成了該特大型陸域回填施工，並確保了施工全過程「零事故」。

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可倫坡港口城專案是斯里蘭卡也是目前最大的外商直接投資項目，一期投資14億美元，這座城被美國《福布斯》雜誌評為「影響未來的五座新城」之一，建成後將成為斯里蘭卡首都可倫坡全新的中央商務區，未來有約25萬人生活工作在這個區域，直接幫斯里蘭卡解決接近10萬人就業問題。

可倫坡港口城的所在地—印度半島南端的斯里蘭卡是海上絲綢之路的重要節點，自古就有「東方十字路口」之稱。

「一帶一路」倡議提出以來，「海上絲綢之路」越來越繁忙，從商品、投資和服務，再到發展經驗和理念分享，這些都離不開沿線港口的支撐。

在推進港口建設之外，中國在斯里蘭卡大量投資，興建公路等基礎設施項目，一系列成果使得印度、日本也開始紛紛調整策略，增加與斯里蘭卡的合作。