Calbee經典零食廣告深植民心 因3箱法國馬鈴薯被隔離

2019-02-02 16:04 香港01 記者邵沛琳／報導



法國進口馬鈴薯發現藏有手榴彈，警察緊急封鎖廠房。圖/香港01提供 分享 facebook

香港將軍澳卡樂B（Calbee）廠房驚現手榴彈！陪伴港人生長的卡樂B，成立至今逾71年，該公司出產眾多經典零食，加上經典廣告令品牌深人民心，包括由藝人葛民輝配音的「食卡樂B薯片，千其唔好問幾點！」據資料顯示，卡樂B主要由外國進口馬鈴薯，之後於本港廠房生產零食。今次暗藏手榴彈的薯仔來自法國，同一批次的三箱法國馬鈴薯，早上被警察以封鎖線圍起「隔離」。

「卡樂B」成立71年

早於1948年，家傳戶曉的零食「卡樂B」於日本成立品牌，累積多年經驗並創立不同口味的零食。而「卡樂B」是英文 Calbee的中文譯音，兩個字組合「Cal」和「bee」分別代表鈣（Calcium）及維他命B。品牌意指，希望為顧客製造充滿營養的小食。

1994年於香港落地生根

眾多零食中，「卡樂B蝦條」於1964年由卡樂B始創人松尾考研發，並以天婦羅大蝦作為概念。至1975年後，卡樂B薯片於日本面世，翌年將業務擴充至香港市場。至1976年日本「卡樂B食品株式會社」與香港「四洲貿易有限公司」合作。

經典廣告「食卡樂B薯片，千其唔好問幾點！」

卡樂B經典零食。圖/香港01提供 分享 facebook

至1994年成立「卡樂B四洲有限公司」，於西貢廠房建立生產線，生產蝦條及粟一燒。其後，於2000年於將軍澳工業邨設立廠房，加強本地生產線。歷年，卡樂B電視廣告深入民心。最經典廣告為粟一燒「日光浴篇」，廣告中的一枝粟米於沙灘「燒焦」。以及由葛民輝配音的薯片廣告，「食卡樂B薯片，千其唔好問幾點！」

一包薯片的誕生 生產方式

至於薯片的生產工序，需收集來自不同地區的薯仔，之後將薯仔磨皮、挑選及切片，再而沖洗及回收澱粉。最後是油炸、調味及包裝，經由品質檢測後推出市面。今次是在員工篩選薯仔時，發現手榴彈，手榴彈包著泥土，曾被投擲過，沒有撞針。

周六將軍澳卡樂B廠房 驚現懷疑手榴彈

事發在今日（2日）早上九時許，位於將軍澳工業邨卡樂B廠房，一批由法國內港的薯仔內驚現懷疑手榴彈，廠房員工立即報警。警方爆炸品處理課及消防員到場，準備進行引爆手榴彈，在場人士及車輛需疏散。其後，爆炸品處理課人員將手榴彈引爆。

.文章授權轉載自《香港01》