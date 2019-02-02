進口馬鈴薯藏有手榴彈 警封鎖香港Calbee洋芋片工廠引爆

2019-02-02 15:51 香港01 記者陳諾希梁銘康／報導



法國進口馬鈴薯發現藏有手榴彈，警察緊急封鎖廠房。圖/香港01提供 分享 facebook

今（2日）早上9時許，位於香港將軍澳工業邨卡樂B(Calbee)廠房發現懷疑手榴彈，職員發現報警求助。爆炸品處理課到場協助並準備進行引爆。消防亦在場開喉戒備。據悉，疑似手榴彈被泥封住，而手榴彈並無撞針，但有重量。

今（2日）早上9時許，將軍澳駿昌街9號，卡樂B四洲有限公司香港工場，有職員發現懷疑手榴彈殼藏於由法國運港的薯仔中，於是立即報警求助。警方及爆炸品處理課接報迅速到場調查。現場消息指，爆炸品處理課到場即開始準備沙包，消防則出動一喉兩煙帽隊在場開喉戒備。警方在現場將該枚手榴彈安全處理。事件中毋需疏散，無人受傷。引爆其間附近路段一度需要封閉。

法國進口馬鈴薯發現藏有手榴彈，警察緊急封鎖廠房。圖/香港01提供 分享 facebook

據了解，卡樂B職員在進行篩選工作期間，廠房的篩選機發現一個被泥封住的疑似手榴彈，卡樂B保安主任見狀立即報警。警方到場將其拿出，移放到保安室。據知，該手榴彈並無撞針，但有重量。現場所見，廠房空地放有3個大鐵籠，為同一批次的薯仔，警員拉起封鎖線圍封。

至12時45分，警方將該手榴彈放到約1米深的渠下，然後堆放沙包引爆，碎片四散。

將軍澳警區助理指揮官（行動）警司黃浩瀚指，爆炸品處理課證實手榴彈為一枚第一次世界大戰時期、由德國製造的手榴彈，其直徑約80毫米、重約1公斤。由於該枚手榴彈曾經投擲，但當時未有爆破，因此手榴彈為不穩定的狀態，需要即時處理。至12時45分，警方以水壓處理方式，成功將其安全爆破。由於該枚手榴彈的外層被泥土包圍，警方相信手榴彈與同一批次的由法國寄港，經初步調查，暫無證據支持此為刑事或反恐成分。至於為何入境時未能即時檢測，就要交由相關部門調查。

據資料顯示，日本「卡樂B食品株式會社」與香港「四洲貿易有限公司」攜手合作，至1976年卡樂B蝦條登陸香港市場。於1994年「卡樂B四洲有限公司」正式成立，當時於西貢廠房建立生產線，生產蝦條及粟一燒。並於2000年在將軍澳工業邨設立廠房。

警方將該手榴彈放到約1米深的渠下，然後堆放沙包引爆，碎片四散。圖/香港01提供 分享 facebook

近年發現疑似手榴彈案件：

2018年10月26日：有行山人士在鰂魚涌柏架山行山期間，發現一枚長約6吋、直徑約3吋的二戰時期手榴彈，於是報警求助。事件中無人受傷。

2018年6月17日：一男子報案指，跑馬地黃泥涌峽道145號一山坡發現懷疑手榴彈。現場發現兩枚二戰時期的手榴彈，每枚長約4吋，闊約2吋。警方在現場將該兩枚手榴彈引爆安全處理。

2018年4月11日：一名25歲外籍男於跑馬地黃泥涌峽道行山徑，發現5個懷疑手榴彈物體，遂報警求助。爆炸品處理課人員接報到場，發現炮彈為二戰時期的手榴彈，長約4吋，闊約2吋。人員在現場將該5枚手榴彈安全處理。事件中無人受傷。

2018年3月10日：一名外籍行山人士於大潭郊遊徑一引水道發現一個懷疑戰時手榴彈，發現的手榴彈直徑約6厘米，長度約9.5厘米的手榴彈。爆炸品處理課在現場將該手榴彈安全處理。

2017年4月15日：市民報案指西貢公眾碼頭石灘，發現懷疑手榴彈物。體爆炸品處理課發現一枚仿真度頗高的裝飾品「手榴彈」。

.文章授權轉載自《香港01》