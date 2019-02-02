中國官媒3評百度已死 整治網路前奏？

2019-02-02 16:02 世界日報 中國新聞組／北京2日電



中共整治網路巨頭吹前奏，人民網三評百度已死。 世界日報記者葉玉鏡／攝影 分享 facebook

人民網近日推出「三評百度已死」系列評論，嚴詞抨擊百度透過提供有選擇的資訊結果，達到向自家產品（百家號）引流的商業目的，無疑從根本上違背其作為公共搜索引擎的初衷。

評論痛批，一些網路企業以「開放」之名、謀「封閉」之實。一個又一個看似完整的產業生態，實則構成了圈養用戶、壓榨利潤的封閉圍欄。這違背了開放共用的時代潮流，也觸犯了互聯互通的網路法則，「注定無法持續」。

人民網前天起推出「三評『百度已死』」系列評論，其「編者按」稱目的是「理性探討互聯網生態的健康發展，呼籲行業不忘開放共享的初心，提供更多優質服務，滿足網友的期待」。

首篇《開放共享，豈能言行不一》指出「一個已達到壟斷級別的搜索引擎，已經不是哪個企業的『私家花園』，而首先是互聯網的公共平台」，批評「倘若以流量變現為目的、以親近遠疏為規則，那麼搜索引擎只會淪為牟利的私器、營銷的沃土」，又強調「誰掌握了信息入口，誰就要相應地擔起責任，這是互聯網時代的共識」。

第二篇《互聯互通，基石怎可動搖》點名百度、阿里巴巴、騰訊，直指「大要有大的樣子，大更要有大的責任」，提醒「漫無邊際的擴張絕非最佳選擇，必須『有所為有所不為』」，更需高度警惕「利用市場優勢地位進行擴張，甚至由此形成資本霸權、巨頭壟斷的現象」。

昨日的末篇《關乎未來，不負時代期待》則表示，網路企業健康成長，關係美好生活，關乎民族復興，「如果只是簡單沉醉『一畝三分地』的短視之舉，動輒萌生『畫地為牢』的淺顯思維，這樣的企業注定將淪為拍在沙灘上的浪花，成不了推動『中國號』巨輪前行的波浪」。

人民網評被視為中共整治網路的前奏。2017年，騰訊手遊「王者榮耀」風靡中國，中小學生沉迷遊戲引發諸多社會案件。人民網曾為此「五評王者榮耀」，造成騰訊股價大跌，逼使騰訊董事會主席馬化騰登門拜訪人民網提出說明。