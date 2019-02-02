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民調：過半數加拿大人 支持逮捕孟晚舟

2019-02-02 09:37聯合報 記者羅印冲╱即時報導

在中國和加拿大兩國關係日趨緊張之際，美國之音報導，加拿大一項最新民意調查顯示，55%的受訪人說，加拿大應美國引渡要求逮捕(華為副董事長)孟晚舟是對的。

報導引述民意調查機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）周五公布的最新民調說，92%的人認為，目前加拿大和中國的關係「相當嚴重」或「很嚴重」。

有52%的人對加拿大總理杜魯多處理加中兩國關係感到不滿。44%的人說，他們希望杜魯多對中國更加強硬。

中國在孟晚舟被逮捕之後，將加拿大公民康明凱(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)拘捕，並在謝倫伯格(Robert Lloyd Schellenberg)被控販毒一案中將他改判死刑。

報導說，中國這一系列所作所為被認為是對加拿大逮捕孟晚舟的報復，是北京當局正在與加拿大進行的一場人質外交。

受訪的大部分加拿大人都認為，在人權問題上，中國是「不可信的」，很多人認為人權和法治應該是加中兩國關係中最重要的一個方面。

近三分之二(62%) 的人說，在兩國關係中，中國的人權紀錄和法治應該比貿易和投資機會更加重要。

最新民調顯示，過半數加拿大人支持逮捕孟晚舟。(路透)
最新民調顯示，過半數加拿大人支持逮捕孟晚舟。(路透)
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加拿大人權孟晚舟
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