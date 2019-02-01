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熬過-190℃月夜…嫦娥四號、玉兔「起床」 迎戰第二月晝

2019-02-01 17:44世界日報 中國新聞組╱北京1日電

「嫦娥四號」著陸器和「玉兔二號」月球車經過休眠後，29日起，已自主「起床」開工。...
「嫦娥四號」著陸器和「玉兔二號」月球車經過休眠後，29日起，已自主「起床」開工。 聯合報系資料照片（歐新社）
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自1月3日登入月背，1月12日開始，第一個月夜來臨，「嫦娥四號」著陸器和「玉兔二號」月球車經過休眠後，29日起，已自主「起床」開工。

大公報報導，月球上的一個晝夜相當於地球上約28天，月夜約14天。1月29日20時，「玉兔」完成自主喚醒；1月30日20時39分，「嫦娥」接受光照自主喚醒。「嫦娥」、「玉兔」如約醒來，它們在月球背面成功經受極低溫環境考驗，根據太陽高度角變化擇機自主退出「月夜休眠模式」，關鍵設備按預定程序相繼通電開機，安全度過首個月夜。

報導指出，在休眠期間，「嫦娥」並沒有停止科學探測。「嫦娥」配置的同位素溫差電池為月夜溫度採集器順利供電，保障該採集器於測點位置成功監測第一月夜溫度變化情況，這也是中國探月工程首次獲取月夜溫度探測數據。

根據探測數據，月表溫度在月夜期間最低達到-190℃。長時間低溫環境，對月球探測器「生存」形成嚴峻挑戰。此次「嫦娥」通過配置同位素熱源，在月夜期間持續為探測器供應熱量，成功解決月夜無光照和低溫難題。

據報導，在第一個月晝，「玉兔」在月球背面行走了40多米，在第二個月晝，「玉兔」不僅要打破此前「嫦娥三號」月球車114.8米的行走距離，還要走的更遠。

國家航天局表示，在第一個月晝裡，「嫦娥」和「玉兔」完成工程任務，科學載荷順利開機工作，由多個國家和組織參與的科學探測任務陸續展開。

目前，「玉兔」位於「嫦娥」西北約18米處，兩器正常工作。在第二個月晝裡，他們將按計畫繼續開展科學探測。

登月後為何總睡覺？

玉兔二號喚醒前，在月夜沒有光照的情況下，月表溫度會很快降低至攝氏-190℃左右，嫦娥四號與玉兔二號大部分科學載荷只能暫時斷電休眠；此外在月晝正午時分，沒有大氣層隔熱，溫度會達到近攝氏200度。為了保護重要部件，玉兔二號也需要進行午休。

月夜如何抗寒？

月球車通過配置同位素熱源，可不受溫度、壓力和電磁場等外界環境影響，在月夜期間持續為探測器供應熱量，成功解決月夜無光照和低溫難題。嫦娥四號著陸器比月球車多帶一個同位素發電器，即便月夜也能供電。

玉兔如何午休？

玉兔二號身上包著厚厚的隔熱組件，金黃色外套可以反射強光，體內還有可變熱導熱管、可控兩相流體迴路等，把玉兔二號的體溫控制在攝氏55度之下。官方微博還稱，午休期間，月球車並不會睡著，只是原地待命，充充電，寫寫日誌，傳輸一些監控數據。

玉兔低溫北京
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