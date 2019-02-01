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罕見！安倍晉三將拍片向中國拜年 凸顯中日關係重要性

2019-02-01 19:07世界日報 中國新聞組／北京1日電

日本富士電視台報導，春節臨近，日本首相安倍晉三近日表示，要以視頻形式給中國送上春...
日本富士電視台報導，春節臨近，日本首相安倍晉三近日表示，要以視頻形式給中國送上春節的祝福，由於這種安排十分罕見，看出安倍希望以此凸顯中日關係的重要性。聯合報系資料照。美聯社
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日本富士電視台報導，春節臨近，日本首相安倍晉三近日表示，要以視頻形式給中國送上春節的祝福，由於這種安排十分罕見，看出安倍希望以此凸顯中日關係的重要性。此外，中日安全對話及外交定期磋商今在北京舉行，將就中日關係、兩國國防安全政策及國際地區問題深入交換意見。

據報導，日本政府相關人士近日接受採訪時表示，2月5日是農曆新年的第一天，安倍將配合中國的春節日期，在2月5日以視頻形式向中方送出春節的祝福。

2018年2月，安倍在農曆狗年新年將來之際，透過日本華文媒體《中文導報》，以刊文形式向在日華僑華人賀新春、拜新年。日媒稱，像2019年這次，以視頻形式直接向中國送去祝福，實屬罕見。

海外網報導，2018年10月，安倍在時隔七年後再次訪中，中日不僅在經貿領域內達成多項協議，並在安全等領域取得進展。專家認為，安倍在《中日和平友好條約》走過「不惑之年」之際訪問中國，促進了中日兩國的經濟合作，進而推動中日關係向前發展。

另據香港明報報導，中國駐日大使館發言人張梅昨在記者會上表示，2月4日農曆除夕將在東京塔前亮起36台探照燈，首次舉辦「東京塔點亮中國紅」活動。分析人士認為，這顯示中日政府都展現了重視兩國關係的姿態。自安倍去年10月時隔七年再次訪華後，中日關係開始回暖。

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