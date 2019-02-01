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習大大親民秀 與北京群眾包餃子、賀新年

2019-02-01 14:18聯合報 記者羅印冲╱即時報導

每年新春到來之際，中共領導人都會有走訪基層的活動，今年也不例外。中共總書記習近平今天上午就到北京前門，與群眾包餃子，祝賀新年，上演十足的親民秀。

據央視新聞，今天上午，習近平來到北京前門東區，沿草廠四條胡同步行察看街巷風貌，走進居民家中看望慰問，了解居民生活情況。

習近平還與群眾一起包餃子、拉家常(聊家常事)，並向大家致以新春祝福。

習大大親民秀，與北京群眾包餃子、賀新年。(新華社)
習大大親民秀，與北京群眾包餃子、賀新年。(新華社)
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習大大親民秀，與北京群眾包餃子、賀新年。(新華社)
習大大親民秀，與北京群眾包餃子、賀新年。(新華社)
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習近平北京中共

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