習大大親民秀 與北京群眾包餃子、賀新年

2019-02-01 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



每年新春到來之際，中共領導人都會有走訪基層的活動，今年也不例外。中共總書記習近平今天上午就到北京前門，與群眾包餃子，祝賀新年，上演十足的親民秀。

據央視新聞，今天上午，習近平來到北京前門東區，沿草廠四條胡同步行察看街巷風貌，走進居民家中看望慰問，了解居民生活情況。