中美貿易磋商結束 北京稱「取得重要階段性進展」

2019-02-01 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美新一輪貿易磋商落幕，據中國官方媒體報導，雙方取得重要階段性進展，還明確了下一步磋商的時間表和路線圖。

新華社發自華盛頓報導稱，雙方在兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識指引下，討論了貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、實施機制以及中方關切問題。

報導指出，雙方牽頭人(負責人)重點就其中的貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、實施機制等共同關心的議題，以及中方關切問題進行了坦誠、具體、建設性的討論，取得重要階段性進展。雙方還明確了下一步磋商的時間表和路線圖。

報導說，雙方高度重視知識產權保護和技術轉讓問題，同意進一步加強合作。創造公平競爭的市場環境符合中國改革開放大方向，中方將積極回應美方關切。

此外，雙方同意，將採取有效措施推動中美貿易平衡化發展。中方將有力度地擴大自美農產品、能源產品、工業製成品、服務產品進口，滿足中國經濟高質量發展和人民美好生活需要。