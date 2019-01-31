凍結3年後 大陸一口氣建4核電機組

2019-01-31 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸在歷經3年「零審批」後，春節前，悄悄批准中核集團漳州核電一期專案1號、2號機組，以及中廣核惠州太平嶺核電一期項目1號、2號機組，重新啟動新建核能機組，且一口氣再建4個新核電機組。

在核安事故頻傳、核廢料無處可去，世界各國幾乎不再新蓋核電廠，或擴充新的核能機組。大陸核電逆勢破冰，特別的是，4個核電新機組都是應用中國自主的第三代核電技術「華龍一號」。

人民網報導，這四台機組都已通過安全評審，年前即可啟動核電廠內核島區開工建設。更早之前，兩大廠址都已完成「四通一平」，也就是施工現場的水通、電通、路通、通訊通；以及工地進行平整。

界面新聞報導，中核集團漳州核電項目規劃建設6台AP1000核電機組，總裝機容量約750萬千瓦；其中，一期專案規畫建設4台機組，裝機容量500萬千瓦。而這次將開工1號、2號機組。

另外，中廣核惠州太平嶺核電站規劃容量為6台百萬千瓦級核電機組，分期建設；而這次一期專案新建1號、2號兩台機組。

備受關注的是，這是大陸在2016至2018年凍結核電審批三年後，中國政府正式開啟新的常規核電新項目審批。

在今年重啟核電新建機組之前，2018年已開始密集推進已審批的舊案，介面新聞統計，去年年內建成的包括三門１號、海陽１號、臺山1號、田灣3號和陽江5號機組共5台機組，合計新增核電裝機約600萬千瓦。

另外，去年年內共有7台核電機組具備商業運行條件，開始投產。按時間順序依次為田灣核電3機組、陽江核電5號機組、三門核電1號機組、海陽核電1號機組、三門核電2號機組、臺山核電1號機組和田灣核電4號機組。

除了密集開工、投產，值得注意的是，第三代核電技術也在2018年正式落地，只不過，去年啟用的第三代核電技術都還是進口的舶來品，包括三門核電、海陽核電採用美國AP1000核電技術，臺山核電採用的法國EPR技術。

令人矚目的是，今年大陸再建核電，批建4個新機組，則都是都是應用中國自主的第三代核電技術「華龍一號」。

據了解，大陸號稱自主研發的第三代核電技術華龍一號，是中核集團ACP1000和中廣核集團ACPR1000+兩種技術的融合，被稱為「中國自主研發的三代核電技術路線」。