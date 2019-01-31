宗教壓迫 南陽地下教會主教被降為官方助理主教

2019-01-31 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中梵去年達成主教任命臨時協議後，發生多次原大陸地下教會主教被降級或被迫退休、讓位給中共官方教會主教。（香港01） 分享 facebook 中梵去年達成主教任命臨時協議後，近日又發生大陸地下主教被迫降級為官方助理主教。河南省天主教南陽教區靳祿崗助理主教就職典禮昨日（30日）舉行，中國官方承認靳祿崗為大陸愛國教會助理主教之職。其實，靳祿崗早在2010年已被教廷承認為該教區的正權主教，但當時屬於地下教會，不被中共官方承認。

總部位於香港的天主教媒體「亞洲新聞」報導，靳祿崗就職典禮由山東周村教區楊永強主教主禮，楊同時具有中國官方的中國愛國教會主教團副主席身份。報導引述消息指出，現場「一切進展順利」，教堂周圍則保安嚴密，參加者不得攜帶手機或手提包進入聖堂，所有進堂者被檢查。據一位修女指，儀式「幾乎在沈默中進行」。

中共官方聲明指稱，助理主教靳祿崗將幫助九十八歲的朱寶玉正權主教帶領教區信眾「遵守國家憲法、維護國家統一和社會安定團結、愛國愛教、堅持中國天主教中國化方向，為全面建成小康社會、讓中原更加出彩貢獻力量」。對於中梵簽署主教任命臨時協議，靳祿崗曾表示歡迎：「就是說政府承認教宗。我們可以在與教宗完全結合在一起的情況下向前。」