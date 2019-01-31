滯留機場4個多月 尋求庇護兩陸男深夜入境台灣

2019-01-31 02:41 中央社 桃園機場31日電



兩名持大陸護照的男子去年9月過境台灣時，聲稱遭迫害申請政治庇護，滯留桃園機場管制區4個多月，兩人在30日飛往第三地並於深夜入境台灣，讓長達4個多月的等待有了完美結局。 中央社 分享 facebook

兩名持大陸護照的男子去年9月過境台灣時，聲稱遭迫害申請政治庇護，滯留桃園機場管制區4個多月，兩人昨天飛往第三地並在深夜入境台灣，4個多月的等待有了完美結局。

64歲的劉興聯與44歲的顏克芬，去年9月27日持中華人民共和國護照從泰國過境台灣時，聲稱遭迫害申請政治庇護，兩人滯留桃園國際機場管制區4個多月。大陸委員會日前表示，將先安排劉興聯與顏克芬兩人出境至第三國，再以專業交流名義入境，等待轉送第三國。

劉興聯與顏克芬昨天順利飛往第三地，並在深夜入境台灣，讓長達4個多月的等待有了完美結局，兩人在入境後，由台灣友人從機場接走，並將顏克芬與劉興聯分開接往已安排好的住處安置。

先前一度傳出兩人可望於26日入境，但後來因故未成行，顏克芬及劉興聯日前受訪曾難掩失望的表示，原本以為可以入境台灣過除夕了，朋友也安排了聚餐及泡溫泉等行程，但終究還是落空。現在順利入境台灣，不但能和朋友聚聚，也可以開心過春節。

顏克芬當時宣稱，自己長期關注人權問題，但因觸及中共利益而遭列為異議份子，從此便遭中共當局鎮壓、追捕，後來他在2015年2月偷渡到泰國。劉興聯則表示，自己因積極參與中國民主維權活動招致當局不滿，多次被抓捕，2016年5月趁著保外就醫的機會逃出，兩人就此待在泰國接受庇護。

兩人日前在移民署的協助下，被安置於機場管制區內的休息區，劉興聯先前受訪曾表示，每天只看到休息室內的燈光，生理時鐘都混亂了，「有時候不知道自己是活在白天或晚上」，這段時間從未出現過什麼快樂的夢，夢中總是出現一些寄人籬下的情境。

顏克芬則告訴中央社記者，日常生活的食衣住行都在休息室，三餐會有專人按時送來簡單的饅頭夾蛋及便當，不是什麼大魚大肉卻也不虞匱乏，生活「還能過」，不過因為休息室就是兩張可放下的躺椅，姿勢無法舒展，偶而會覺得胸口悶、壓力大，「好久沒有睡到床上了」。

現在兩人總算是順利的入境台灣，並在台灣友人的協助下前往安身之處，終於可以好好的睡一覺，吃些「重口味」的美食解解饞，未來希望能暫住台灣等待美國或加拿大的政治庇護資格。