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民主黨年宵設攤「議事廳狼人」惡搞林鄭、鄭若驊

2019-01-30 16:28世界日報 香港新聞組／香港30日電

農曆新年將近，各政黨均一如既往於年宵市場擺設攤位，售賣政治相關的商品，其中民主黨今年製作了與現實政治環境相呼應的「議事廳狼人」卡牌遊戲，於該黨的年宵攤位出賣。民主黨高級項目主任（創意媒體）黎敬瑋則表示，「議事廳狼人」共製作1000套，有信心可全數售罄。

香港01報導，「議事廳狼人」與平日的狼人遊戲玩法大同小異，並加插政治人物作為角色設定，其中遊戲設四個狼人，分別是模仿特首林鄭月娥、前特首梁振英、立法會主席梁君彥和民建聯主席李慧，近期飽受批評的律政司司長鄭若驊則化身「口吃的律政司」亮相。

另外，多名廣受網民歡迎的政界人士亦粉墨登場，其中前財政司司長曾俊華擔任巫師一角，被網民譽為「燈神」的「燒山」蕭若元則擔當預言家。至於狐狸一角，則與行會成員湯家驊十分相似。

據報導，當然遊戲不會少得民主黨各立法會議員，其中熱愛踏單車的民主黨主席胡志偉扮演「單車騎士」、愛情小說作家鄺俊宇化身「鄺神丘比特」、黃碧雲則重現2011年區議會選舉大戰梁美芬的「cat woman」造型。

民主黨副主席羅健熙表示，希望藉遊戲與香港政治的連結，令巿民在農曆新年期間，亦可透過輕鬆手法，接觸到有關香港的政治訊息。

民主黨年宵賣狼人遊戲，惡搞特首林鄭月娥。 世界日報記者鍾祖豪／攝影
民主黨年宵賣狼人遊戲，惡搞特首林鄭月娥。 世界日報記者鍾祖豪／攝影
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