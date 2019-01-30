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大陸年輕人愛刷卡買名牌 美媒：背棄中國傳統美德

2019-01-30 15:06聯合新聞網 綜合報導

購物示意圖，非新聞當事人。路透
購物示意圖，非新聞當事人。路透
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據美國媒體《彭博商業週刊》報導，中國大陸1996年左右出生的「Z世代」年輕人，不但樂於負債購買奢侈品，對於未來就業和國際政治情勢較無憂慮感，似乎背棄了中國傳統的保守及儲蓄美德。

據彭博報導，一項最新調查顯示，由於大陸中央實行一胎化政策，許多獨子是家中的寶，相較其他國家同齡年輕人，大陸年輕人較不擔心就業和國際政治情勢，對未來充滿樂觀，儘管美中貿易戰正打得火熱。

由奧析策略顧問公司推出的研究顯示，這也是大陸年輕人更樂於購買奢侈品的原因，他們每年在奢侈品上花費超過7千美元（約新台幣21萬元），讓大陸在全球消費市場中脫穎而出。

「這一代年輕人無憂無慮，因此他們都在花錢，很少儲蓄，」奧析策略顧問公司駐上海合夥人亞當（Adam Xu）說：「他們已經成為奢侈品牌的重要客戶。」

相較大陸經濟從90年代以來不斷增長，歐美國家年輕人目睹2008年的金融危機及其慘況，不少歐美大學生得背學貸上大學，平時只能節儉度日，但也更願意參與或討論政治議題。

調查發現，大陸家庭平均支出中有15%是花費在孩子身上，英美國家家庭僅占4%。有位上海復旦大學研究所學生年僅22歲，竟擁有香奈兒和嬌蘭等知名品牌香水多達20瓶左右，每瓶售價約人民幣2千元（約新台幣9千元）。

該學生表示，他除了每月約新台幣1萬元的零用錢，還可以使用父母的信用卡，以及來自祖父母的巨額紅包。該學生認為，西方國家家庭通常不會只有一個孩子，而且歐美國家大學學費也比大陸貴得多，因此外國年輕人較辛苦。

奧析策略顧問公司另一項調查顯示，大陸有50%「Z世代」年輕人會花費超過新台幣兩萬元購買奢侈品，1980年左右出生的「千禧世代」有32%，1966年左右出生的「X世代」則有34%。

彭博報導稱，這些調查揭示了大陸年輕人危險的消費趨勢，雖然大陸經濟增速去年創下28年以來新低，沒有工作收入來源的年輕人仍願意負債購物，似乎背棄了中國傳統的保守及儲蓄美德，恐危急大陸全球最高儲蓄率國的地位。

上海人民幣復旦大學經濟香奈兒

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