中共長征十一號運載火箭 今年將實施海上首飛試驗

2019-01-30 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國航天科技集團長征十一號運載火箭副總指揮金鑫透露，長征十一號運載火箭將在2019年執行首次海上發射基礎試驗及海洋飛行試驗，這將是中國運載火箭的海上首秀，可滿足日益增長的低傾角小衛星發射需求。

據中新社報導，《中國航天科技活動藍皮書(2018)》記者會日前在北京舉行，金鑫公布了上述消息。

金鑫表示，2019年長征十一號運載火箭計劃執行四次發射任務，包括首次海上發射基礎試驗及海洋飛行試驗，兩次商業發射，一次國家任務。其中，首次海上發射基礎試驗及海洋飛行試驗是中國運載火箭的海上首秀，具備五級海上運輸和三級海上發射的能力。

金鑫說，長征十一號運載火箭實施海上發射具有五方面的意義：一是可滿足日益增長的低傾角小衛星的發射需求，有效填補相關空白；二是滿足運載火箭滑落區安全性保障需求，採取海上發射，可靈活選擇發射點；三是可滿足運載火箭商業化發展需要，通過軍民融合的模式採用民用船舶，建立開放共享的軍民融合發射體系，降低衛星發射成本。

四是牽引帶動海上發射技術的發展，通過開展海上發射技術試驗，突破海上發射關鍵技術，為可重複運載火箭的海上回收和航天領域的技術發展奠定基礎；五是滿足海上絲綢之路沿線國家的航天發展需要，通過建設海上發射專用的發射平台，具備實施全球海域的發射能力，滿足低緯度地區衛星組網的發展需求。

據介紹，長征十一號運載火箭是中國新一代運載火箭中唯一一型固體型號，全長20.8公尺，箭體直徑2.0公尺，重58噸，起飛推力120噸，700千米太陽同步軌道運載能力達350公斤，低軌運載能力可達700公斤。