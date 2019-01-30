打臉習反腐？全球清廉指數發布 中國慘下滑至87名

2019-01-30 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



全球反腐監督組織「透明國際」週二公布年度《全球清廉指數》，美國排名22，中國下滑了10位，排名87。由於中共總書記習近平掌權以來全力反腐，這次排名頗有打臉北京的味道。

據美國之音報導，總部位在德國的「透明國際」公布了全球180個國家和地區的《全球清廉指數》排名，在滿分100的基準上，得分88分的丹麥和87分的紐西蘭位居前兩名。第三名則由85分的芬蘭、新加坡、瑞典和瑞士並列。

美國今年首次跌出排行榜前20名，以71分的成績排名第22。中國則拿到39分，排名第87，較去年下滑了10名。而亞太地區排名最後的是第176名的北韓，全球最後一名則是索馬里。

針對中國今年下滑10名，排名87，得分則和2012年一樣是39分，英國薩塞克斯大學政治學教授丹胡赫表示，他認為短時間內中國的分數很難看到起色。

他指出，真正有助於解決腐敗問題的根本在於，它需要很長時間，才能從一個嚴重腐敗的國家，變成一個不那麼腐敗的國家。這是習近平掌權第7年，還需要很長一段時間來等待改變真的發生。

他直言，不認為很快能看到變化。（中國）很多人被送進了監獄。許多人被指責做錯事。但說到底，這個系統和習近平接任時的系統大致相同。中國仍然沒有獨立監督，沒有新聞自由，沒有發生變化的任何條件，也沒有透明度和相應能力。在上述條件真正落實之前，中國的清廉指數不會變化。