鄭麗君家人在陸經商？馬曉光：絕不允許賺錢又支持台獨

2019-01-30 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



針對前行政院長賴清德等人「制憲正名」的相關表態，新當選的民進黨主席卓榮泰稱，民進黨在面對「台灣獨立」運動上不會缺席。中共國台辦發言人馬曉光表示，這再次暴露了民進黨就是兩岸關係的破壞者，是台海和平穩定的麻煩製造者。大陸提出嚴重警告，如果膽敢推動形形色色的「台獨」分裂活動，絕不會坐視。

北京日報記者提問：台灣文化部長鄭麗君日前遭到不滿「去蔣化」人士掌摑。有消息曝出，鄭麗君支持文化「台獨」、「去中國化」，但其家人卻長期在大陸投資。中共國台辦發言人馬曉光回應稱，看到這個報導，也注意到了台灣輿論認為，民進黨當局應該反思，為什麼會發生掌摑這樣的事情。

馬曉光稱，大陸的立場和態度都是十分明確的，也是十分堅決的，大陸絕不允許任何人、任何企業一方面在大陸賺錢，另一方面卻支持「台獨」分裂活動，破壞兩岸關係。

對於陸委會禁止一些廣播節目播出在北京駐點的台灣記者談話內容，理由是這些記者的意識形態已變得「傾中」。馬曉光表示，有關視頻已在網上播出了，大家都看到了，相關記者已予以有力詰問和強烈回擊。這件事再次反映出陸委會、民進黨當局在破壞兩岸關係方面已無所不用其極。

海基會董事長張小月說，即使現在兩岸有不同政治立場，但她認為兩岸文化交流應該要更加頻繁深入，希望未來有機會可以到大陸實地參訪台商子女學校。馬曉光說，張小月的表態，和陸委會、民進黨當局做的事情好像不太搭調。至於說兩會的制度化協商和交往機制，民進黨上台以後已經停擺了，原因何在，大家都很清楚，所以希望海基會方面能夠敦促民進黨當局盡快回到「九二共識」的共同政治基礎上來，以便儘早實現她訪問大陸的心願。