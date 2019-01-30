國台辦開炮：綠營領導人當網紅、扮花旦 只為一己之私

2019-01-30 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共國台辦發言人馬曉光上午稱，最近一段時間，民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，煽動兩岸敵意，都是為了一己之私、一黨之私。

針對有記者問，蔡英文總統再次致函教宗，在信中稱「大陸打壓矮化台灣」，宣揚所謂的「四個必須」，還指責大陸「不放棄武力威脅」，最後還稱自己有和平精神。

馬曉光回答稱，民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，阻撓兩岸民眾的交流合作，破壞兩岸關係和平發展。誰都看得出來，其這麼賣力地表演，不惜拿台灣民眾的利益做賭注，都是為了一己之私、一黨之私。

他說，台灣同胞是骨肉兄弟，大陸從來都善待台灣同胞，中國人不打中國人。如果說大陸威懾了誰，那當然是「台獨」勢力及其分裂活動。「台獨」是台灣民眾根本利益的最大禍害，是兩岸關係和平發展的最大威脅。如果誰想對號入座，那只能自取其辱。

對李明哲妻子李凈瑜被暫停探視李明哲3個月。馬曉光稱，李凈瑜於2018年12月17日至18日會見罪犯李明哲之後，罔顧事實，發表與事實嚴重不符的言論，干擾了大陸監獄的正常執法工作，有礙罪犯李明哲的改造。監獄方依法依規對其做出暫停會見3個月的決定。在這期間，其他符合規定的申請會見人可以依照有關規定正常會見，監獄方將一如既往依法保障罪犯正常的會見權利。