馬曉光：樂見高雄、台中農產品銷到大陸

2019-01-30 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



馬曉光。圖／本報系資料照片 分享 facebook

針對高雄至福建平潭快輪首航，高雄市長韓國瑜表示願意到大陸進一步商談合作，台中市長盧秀燕近期也到香港洽談水果經港銷往大陸事宜。中共國台辦發言人馬曉光今天上午重申，只要對兩岸關係性質和兩岸城市交流性質有正確認知，大陸願意與台灣更多的縣市開展交流合作，並樂見高雄、台中農產品銷售到大陸。

馬曉光在今天國台辦記者會上指出，大陸多次表明，只要對兩岸關係性質和兩岸城市交流性質有正確認知，大陸願意與台灣更多的縣市開展交流合作，一起增進兩岸同胞的親情和福祉。日前，福建平潭相關企業自高雄採購了700餘噸價值超過1500萬元人民幣的農產品和工業品，同樣大陸也樂見台中市農產品銷售到大陸。

他強調，大陸將繼續堅持體現一個中國原則的「九二共識」、反對「台獨」，不斷擴大深化兩岸經濟文化交流合作，為台灣同胞謀福祉。

有記者問到，陸委會主委陳明通在新春記者會上聲稱，要落實「民主防護網」，完備安全防衛機制，並在拜會韓國瑜時對兩岸交流提出了看法。

馬曉光稱，民進黨當局罔顧廣大台灣民眾要求發展兩岸關係、改善經濟民生的強烈願望，不斷升高兩岸對立，限制兩岸交流，進一步暴露了他們與台灣民眾利益為敵的本質。他們設置「防線」也好，編織「網路」也罷，都擋不住兩岸同胞走近走實走好的步伐，最終只能是作繭自縛，被廣大台灣同胞所唾棄。

對於近期台灣在入境口岸嚴查大陸赴台旅客攜帶豬肉製品。另外，大陸如何加強對赴台旅客的相關宣傳引導？

馬曉光表示，在這裡要指出幾點：第一，大陸高度重視非洲豬瘟疫情的防控工作，依據中共「動物防疫法」「重大動物疫情應急條例」「生豬屠宰管理條例」等法律法規，嚴格落實疫情排查、檢測、處置措施，規範生豬屠宰及流通環節，目前疫情沒有流行蔓延。

第二，大陸有關方面通過航空公司、口岸及旅行社進一步加強對往來兩岸旅客的宣導。大陸民航部門已經通知執飛兩岸航線的航空公司，加強豬肉製品的管控，做好對旅客的宣傳提示。

此外，大陸文化和旅遊部在官網「出行提示」欄目上，發布了提醒大陸旅客勿違規攜帶肉製品入台的旅遊提醒。大陸海關總署、交通部也加強了對口岸出入境的宣傳及查驗。應對動物疫情，事關兩岸民眾的福祉，大陸願意積極努力，把這件事情做好。