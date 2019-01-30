共軍智庫披露「民進黨人士也承認台獨走不通」

2019-01-30 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共「軍事科學院副政委兼紀委書記」王衛星。(文匯報) 分享 facebook 中共官方外圍媒體「環球時報」今刊登中共「軍事科學院副政委兼紀委書記」王衛星的署名評論，他在文章中爆料稱，曾有「民進黨新生代人士」坦承，台獨只能害人害己，確實走不通。

據公開資料，王衛星1958年生於陝西臨潼，是解放軍少將。1996年，調入解放軍軍事科學院。曾任軍事科學院台海軍事研究中心主任。他還曾兼任海峽兩岸關係協會理事、全國台灣研究會常務理事、海峽兩岸關係研究中心學術顧問。2018年1月，當選第十三屆全國政協委員。

王衛星在這篇題為「台灣需要一場徹底的思想解放」評論披露，10多年前，曾有「民進黨新生代人士」來大陸參訪座談時說，他們要試試「台獨」能不能搞成。他當時就告訴這位人士，「分裂和戰爭是不能嘗試的！」

王衛星接著說，10多年過去了，當年那位人士再來大陸參訪時，卻對他理性地說：「台獨瞎折騰，只能害人害己，確實走不通。」

王衛星強調，兩岸社會制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。今天的台灣，形形色色的台獨分裂活動，「你方唱罷我登場」，但都碰得鼻青臉腫。

王衛星聲稱，台灣的命運繫於大陸，台灣的前途取決於祖國統一，台灣的繁榮昌盛，有賴於中華民族的偉大復興。他還說，台灣只有徹底解放思想，從某些固有思維定式中解脫出來，才能自我解放。小確幸沒有明天，要摒棄仇中思維，體認兩岸血肉相連、命運與共的同胞關係實質。

針對美中台關係，他認為，台灣要拋離挾洋自重的幻想，依靠美國等外部勢力不可能自外於中華民族。美國試圖在兩岸之間製造深仇大恨、待兩岸統一時交給大陸一個空殼的台灣。台灣猶如被綁架的孩子，綁匪的目的不是領養，而是敲詐孩子的母親。