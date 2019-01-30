美情報界評估 北京將施壓台北接受一中

2019-01-30 01:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）。 路透社 分享 facebook 根據美國情報界評估全球威脅的報告，中國大陸與俄羅斯在間諜活動與網路攻擊方面構成最大威脅，且預期中俄將合作以反對美方的目標；報告也提到台灣，指美方情報界評估北京將會繼續施壓，企圖迫使台北接受一個中國框架。

聯邦參議院情報委員會29日舉行聽證會，國家情報總監柯茨（Daniel Coats）、聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）、中情局（CIA）局長哈斯柏（Gina Haspel）等多位情報界官員出席作證，並公布柯茨主要撰寫的「全球威脅評估」報告。

報告指出，中俄將在經濟、政治、軍事、外交等方面，對美國及其盟友帶來挑戰；美方預期中俄將合作，利用一些地方對自由民主模式的疑慮，以反對美國的目標。

此外，目前中俄在間諜活動與網路攻擊方面構成最大威脅，但預計美方所有的戰略競爭對手都會提升網路間諜、攻擊能力與影響力，以影響美國的政策並促進其國安利益。

至於南海與台灣部分，報告提出，美方評估北京肯定會繼續施壓，並同步提供誘因，企圖迫使台北接受一中框架，以及達成最終由中國大陸管控；而北京會持續觀察美方對此的反應，以作為指標，評估美國對該區域的決心。

報告並提及，北京自2016年以來，已說服薩爾瓦多等台灣原本的邦交國，轉向承認中國。

美國情報界評估，中國大陸領導人將企圖擴大其全球經濟、政治與軍事影響力，並利用其軍事能力與「一帶一路」倡議對海外基礎建設與能源方面的投資，來削弱美方影響力；不過，北京也可能會面臨許多國家的政治阻力。