李嘉誠培養第三代接班？孫女加入家族房地產事業

2019-01-29 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



香港首富李嘉誠（右）與年僅23歲的長孫女李思德（左）。 圖／擷自新浪網 分享 facebook

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠在安排第二代接棒之際，似乎開始培養家族第三代接班人。李嘉誠年僅23歲的長孫女李思德2018年12月底出任李氏家族的兆豐地產董事職務，參與家族起家的大陸房地產生意。

綜合港媒報導，李嘉誠2018年5月退休後，由長子李澤鉅接任長江實業集團主席，如今傳出開始培養家族第三代接班人的消息。

資料顯示，現年23歲的李嘉誠長孫女李思德繼2018年5月獲委任為慈山寺董事後，2018年12月底，進一步出任李氏家族私營地產公司兆豐地產董事職務，參與家族賴以起家的大陸房地產生意。

根據兆豐地產公司章程，該公司在1972年9月，即長實上市的同年成立，主要從事地產土地投資、發展等地產業務。相比李嘉誠的上市地產旗艦長江實業，兆豐地產業務一直非常低調，當時的創辦成員是李奕及李澍霖，分別是李嘉誠的叔父及堂弟。

李奕及李澍霖在李嘉誠創業之初扮演重要角色，因為1950年李嘉誠開始創辦塑膠廠生意時，正是向李奕及李澍霖借了港幣4萬元，加上自己的1萬元，才成功創業。

直到1980年，兆豐地產股權開始由李嘉誠接手，而李嘉誠的秘書洪小蓮也加入公司董事局，直到1988年李嘉誠才取代李奕的董事地位，初期更有當年是李嘉誠左右手的周年茂出任董事。

但至2000年左右開始，兆豐地產一直只由李嘉誠、李澤鉅及李澤楷父子三人，以及長和系元老鮑綺雲出任董事，而李思德2018年底的加入，則是兆豐地產過去近20年來，董事局的首次變動。