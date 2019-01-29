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晉華遭美禁售 陸工信部長：握有技術的聯電負責

2019-01-29 17:25聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國商務部日前對福建晉華積體電路公司實施禁售令，大陸工信部部長苗圩29日表示，晉華本身並沒有技術，「如果要說有技術的爭議，也應該是台灣聯電來負責，福建晉華是無辜的」。

苗圩29日在大陸國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會時表示，2018年10月以後，美國商務部泛化了國家安全的概念，濫用出口管制措施，以所謂「可能使用了來自美國的技術，威脅到了美國的軍事系統基本供應商的長期生存能力」為由，對福建一家還在建設過程當中、產品還沒有量產的企業實施了出口管制，「我們認為是站不住腳的」。

苗圩指出，實際情況是美國美光公司（Micron）2017年在美國起訴了台灣聯電和福建晉華。福建晉華作為投資積體電路的企業，本身並沒有技術，他們透過技術轉讓的方式，獲得來自台灣聯電的DRAM技術。「如果要說有技術的爭議，也應該是台灣聯電來負責，福建晉華是無辜的」。

苗圩呼籲美國政府能夠客觀、準確地對待大陸企業，改變錯誤的做法，把晉華從出口管制實體清單中移除。

對於晉華和美光之間的糾紛，苗圩認為，這是企業關於智慧財產權的糾紛，可以由企業之間自主決策，事實上，兩家企業已經開始在接觸，工信部對此予以高度關注，但不會干預企業之間的談判。

大陸工信部長苗圩。圖/大陸國務院新聞辦公室
大陸工信部長苗圩。圖/大陸國務院新聞辦公室
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