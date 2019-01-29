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一國兩制 李柱銘籲回到鄧小平原版

2019-01-29 17:06世界日報 記者賴錦宏╱香港29日電

李柱銘籲習回到鄧小平原版，指「習版讓港人失信心」。 中央社
李柱銘籲習回到鄧小平原版，指「習版讓港人失信心」。 中央社
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香港民主之父、民主黨創黨主席李柱銘對「一國兩制」在香港現況不樂觀，呼籲國家主席習近平應回到鄧小平當年為香港規畫的藍圖，他指出，北京限制民主的方式讓港人對一國兩制難有信心，也會影響其對台灣推動的一國兩制。

李柱銘昨天指出，現在的「一國兩制」讓香港人失去信心，呼籲北京應回到已故領導人鄧小平所提的「一國兩制藍圖」。他表示，鄧小平的一國兩制是「港人治港」、「高度自治」和「50年不變」，但如今北京當局卻是強調全面控制權，與鄧小平的藍圖概念並不相同。

至於港獨問題，李柱銘指是「一小撮人」不滿香港民主進程一再拖延，但目前港獨仍然沒有很大空間，如果北京當局不同意，港獨難如登天，「這不是香港可以做得到的方案」。

他呼籲北京應回到鄧小平提出的原版「一國兩制」，並與香港建立互信，「（習近平）是聰明人，他一定明白武力不是好方法，如果他對自己有信心，應該要回到鄧小平為香港畫出的藍圖」。

李柱銘表示，近來香港有些年輕人認為一國兩制於2047年結束後，香港將回歸一國一制，提出自決、獨立，但他不這麼認為。他說，50年的期限如果不延長，香港跟中國其他城市將回歸一國一制，「但一國兩制的期限是否可以繼續下去，當然是可以談的」。

李柱銘稱，1987年他在北京起草香港基本法時，和鄧小平見面，鄧小平當時說「如果50年不夠，我們可以再給你們50年」，鄧小平一定有看到80年代香港的情況，對香港的安定、繁榮、法治、自由感到非常滿意，希望中國不要跟蘇聯一樣實施社會主義，而是資本主義，而香港就是全中國最成功的例子。

李柱銘說，北京限制民主的方式，除了讓港人對一國兩制難有信心，也影響對台灣推動；至於台灣問題，他認為不能急，要先有溝通再建立互信，只要有互信就沒有事情不能談。

香港一國兩制鄧小平
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