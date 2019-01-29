「709案最後1人」 王全璋涉顛覆政權判囚4年半

2019-01-29 15:12 世界日報 中國新聞組／北京29日電



有「709案最後一人」之稱的維權律師王全璋，因涉「顛覆國家政權罪」昨天被天津第二中級法院一審判監禁四年半、剝奪政治權利五年。

「709案」是指2015年7月9日起，北京當局在多達23個省份大規模逮捕、傳喚、刑事拘留、帶走、失聯、約談了上百位律師、民間維權人士、上訪民眾及其親屬的事件，部分人士因此下落不明。

本報系聯合報報導，現年42歲的王全璋代理過許多敏感案件，2015年在北京打壓維權律師行動時被帶走，2016年天津市公安局將他「逮捕」，指控其涉嫌「顛覆國家政權罪」，案件於上月28日在天津市第二中院審理，但因涉及國家秘密，不公開審理。王全璋妻子李文足等家屬和聲援者無法進入法庭聽審。

天津檢察院的起訴書指出，王全璋與瑞典人達林（Peter Dahlin）等人合謀，在香港註冊成立公司接受境外組織的資助，以「中國維權緊急援助組」等名義，組織「赤腳律師」培訓，傳授與政府對抗的方法，並積極向境外提供調查報告，攻擊中國法治和人權狀況，詆毀中國特色社會主義制度。

許志永：王全璋是一條硬漢

據香港明報報導，新公民運動創辦人許志永表示，王全璋是「一條硬漢」，他頂住了酷刑和威迫利誘，為709群體爭得了榮耀。北京律師劉曉原則表示，與其他律師判監三至四年還有緩刑相比，王全璋的刑罰顯然是相當重的，他認為709律師均是無罪的。

據報導，前年刑滿出獄的許志永在Twitter稱，王全璋為709群體爭得榮耀，「更值得驕傲的是李文足、王峭嶺、原珊珊等家屬，她們勇敢智慧的抗爭使這輪來勢洶洶的打壓最後草草收場」。廣州三君子之一的維權作家王清營稱，「王全璋被判四年半，他是709的頂點，是人權律師的又一個光輝座標，為後來者制定了標準」。

報導稱，在709事件同樣曾被羈押的謝燕益律師稱，王全璋從709被抓至今，歷時三年半。從開庭到宣判暗箱操作的安排及種種違法的選擇，包括開庭、宣判日期，其根本原因在於王全璋遭受了酷刑。正基於此，王全璋可能面臨的刑期不太可能短到可以立即釋放回家的程度，只有等到王全璋出來，事實才能被揭露。