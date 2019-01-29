親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

整鼻半年後近照曝光！太陽花女王劉喬安讓人認不出

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟 起訴詐欺等罪名

王全璋妻憂：想想劉曉波…沒能活著出獄

2019-01-29 15:12世界日報 中國新聞組／香港29日電

王全璋妻子李文足在宣判後表示，「王全璋無罪，公檢法有罪！」李文足說，中共執法當局「對王全璋等人實施慘無人道的酷刑，並威脅遭受酷刑的人不許揭露酷刑，是滅絕人性的」。

香港蘋果日報報導，王全璋被扣超過三年，至今到宣判都未露面，李文足多年來用盡方法為丈夫奔走。她昨在網上才得悉丈夫判刑，最關心丈夫的身體狀況，她說：「想想劉曉波，他就沒能活著出監獄。」她認為自己獲准探望丈夫的機會不高。

據報導，王全璋案有別於其他709案件，除扣留時間極長，連見過王的人亦極少。這次由開審到宣判，官方不發一相、不准家屬見面，王仍然失蹤。三年來李文足幾乎每星期都到最高法院請願，官方人員幾乎每次阻擋入內。

報導稱，去年709三周年前夕，李文足與709家屬發起「千里尋夫」，由北京徒步前往宣布拘捕王全璋的天津法院，結果剛入天津便被包圍及驅趕回北京。官方極力阻止兩人見面，李文足不禁質疑丈夫是否仍活著，甚至與德國總理梅克爾見面時都拜託她確認丈夫生死。在用盡一切辦法下，她去年年底削髮抗議中共「無法無天」。

王全璋的案件上年12月開審，當局不准李文足聽審。昨天案件宣判，李文足上網才得悉事件，她接受香港nowTV訪問時說：「我最關心的是王全璋的身體，我希望他能夠健康平安回來，因為確實在中國的政治犯是被特殊對待，想想劉曉波，他就沒能活著出監獄。」李文足強調丈夫無罪，有罪的是公檢法，她相信丈夫從無認罪，只是當局強行判刑。

另一維權律師謝陽說過，他被扣時曾被坐高腳凳20小時，動一下便說「襲警」拳打腳踢。王全璋在失蹤期間，屢傳被迫服用「高血壓藥」，以致溝通有問題。

李文足憂夫被虐：劉曉波未能活着出獄 美聯社
李文足憂夫被虐：劉曉波未能活着出獄 美聯社
分享

香港北京劉曉波
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

曾來台會柯文哲 翁鐵慧任陸教育部副部長

2019-01-29 16:09

一國兩制 李柱銘籲回到鄧小平原版

2019-01-29 17:06

「709案最後1人」 王全璋涉顛覆政權判囚4年半

2019-01-29 15:12

華為否認美司法部指控 強調孟晚舟無不當

2019-01-29 14:20

劉鶴已率團抵美 陸媒解讀三個細節

2019-01-29 14:18

回應美司法部指控華為 中國外交部：立即撤銷逮捕令

2019-01-29 12:05

禁探李明哲3個月 李淨瑜：揭暴行非平坦大道 要一直走

2019-01-29 11:42

不受困華為案 陸工信部：加緊推進5G研發

2019-01-29 11:40

陸最高法院長周強露臉 官媒凸顯尚未倒台

2019-01-29 11:23

北京對蔡英文的「觀望」已結束？惹學者激烈交鋒

2019-01-29 10:52

外媒：美促台用「豪豬戰略」對付北京

2019-01-29 09:37

遼寧艦海試完返回大連 現場照曝光

2019-01-29 09:24

香港民主之父呼籲 一國兩制回到鄧小平原版

2019-01-29 00:29

顛覆國家 維權律師王全璋被判刑4年半

2019-01-29 00:29

遼寧艦海試後返回大連 4月現身中共海軍閱艦式

2019-01-28 23:23

金門縣長楊鎮浯上任後首次訪陸 陸方釋出大利多

2019-01-28 21:11

港大律師談一國兩制 應先落實互信

2019-01-28 18:46

印度學者評習談話 一國兩制不得台灣民心

2019-01-28 18:42

駐華大使失言遭解職 美中「交戰」 加拿大進退失據

2019-01-28 17:51

疑因爭取李明哲獄中權益 李凈瑜遭禁3個月探視

2019-01-28 16:10

大陸駐歐盟大使：禁華為將給全球經濟帶來嚴重後果

2019-01-28 16:03

因走私毒品被判死刑加拿大公民 申請上訴

2019-01-28 15:18

拚經濟 盧秀燕抵香港招商引資

2019-01-28 14:12

香港民主之父：習版一國兩制讓港人失信心

2019-01-28 14:07

中國致富夢將醒？馮小剛的都市賀歲片

2019-01-28 13:02

華裔作家楊恆均遭逮 澳洲：無證據和他案有關

2019-01-28 11:52

林毅夫叛逃大陸40周年 妻秘訪台灣各大學

2019-01-28 11:20

大陸709事件維權律師 王全璋被判刑4年6個月

2019-01-28 10:33

中共總書記習近平 北京會北韓高官

2019-01-28 09:38

9合1大選後 共軍繞台「變安靜」…美國來搶戲？

2019-01-28 09:00

周強召開最高法院民主生活會 中紀委副書記列席

2019-01-27 19:15

華為風波後加撤駐中大使 陸媒：像驚弓之鳥

2019-01-27 17:09

陳茂波：香港必須珍惜一國兩制及司法獨立

2019-01-27 16:16

屠呦呦入圍「20世紀最偉大科學家」和愛因斯坦並列

2019-01-27 14:55

大陸首位！徐燦擊敗歐美選手 登羽量級世界拳王

2019-01-27 13:28

佛心老闆！員工買房 港企無息借款近800萬

2019-01-27 13:16

擬匯88億到香港 加拿大人涉案在澳門被捕

2019-01-27 12:29

高通：繼續尋求陸方禁令 阻止蘋果銷售

2019-01-27 12:00

習近平自爆：平時常看「俠客島」

2019-01-26 23:36
看更多

熱門文章

影／她2天幫老公洗365雙臭襪子 逾千萬網友驚呆

2019-01-28 20:54

北京對蔡英文的「觀望」已結束？惹學者激烈交鋒

2019-01-29 10:52

5天不下床只為準備期末考 21歲女大生險喪命

2019-01-29 11:49

女嬰天生「無皮」肉外露 四肢滲血水腫如火吻

2019-01-28 17:35

外媒：美促台用「豪豬戰略」對付北京

2019-01-29 09:37

遼寧艦海試完返回大連 現場照曝光

2019-01-29 09:24

金門縣長楊鎮浯上任後首次訪陸 陸方釋出大利多

2019-01-28 21:11

印度學者評習談話 一國兩制不得台灣民心

2019-01-28 18:42

遼寧艦海試後返回大連 4月現身中共海軍閱艦式

2019-01-28 23:23

富可敵國 廣東省GDP總量超越澳洲 直逼南韓

2019-01-29 10:06

香港民主之父呼籲 一國兩制回到鄧小平原版

2019-01-29 00:29

大陸官媒批宮鬥劇5大罪狀 「延禧攻略」、「如懿傳」停播

2019-01-28 18:40

禁探李明哲3個月 李淨瑜：揭暴行非平坦大道 要一直走

2019-01-29 11:42

清皇帝發紅包很多樣 元寶筆墨紙硯、魚肉水果

2019-01-29 09:03

回應美司法部指控華為 中國外交部：立即撤銷逮捕令

2019-01-29 12:05

大陸鉅額金援委內瑞拉 是否血本無歸受矚目

2019-01-28 21:09

中美貿易談判前夕 標普登陸設立公司准了！

2019-01-29 00:33

陸網路直播新規：女主播不可穿情趣制服

2019-01-29 14:29

劉鶴已率團抵美 陸媒解讀三個細節

2019-01-29 14:18

香港警員婚禮多名督察級人員持劍 服飾配搭不當挨批

2019-01-28 19:28

父涉5姦女兒！承認曾摸女兒 反問：好吃會不會再吃一次？

2019-01-29 16:00

曾來台會柯文哲 翁鐵慧任陸教育部副部長

2019-01-29 16:09

駐華大使失言遭解職 美中「交戰」 加拿大進退失據

2019-01-28 17:51

在滬印度人：向中國學習、取經

2019-01-29 01:33

不受困華為案 陸工信部：加緊推進5G研發

2019-01-29 11:40

三星堆博物館 青銅文物住保育箱

2019-01-29 01:33

華為否認美司法部指控 強調孟晚舟無不當

2019-01-29 14:20

張小月：盼赴大陸參訪台商子女學校

2019-01-29 15:26

領先全國 滬擬垃圾強制分類

2019-01-29 01:46

陸股資金 春節前大撤離

2019-01-29 00:38

陸最高法院長周強露臉 官媒凸顯尚未倒台

2019-01-29 11:23

前妻逐他出家門 舊衣藏86萬遭竊

2019-01-28 17:51

陸司法改革：4年內律師達62萬 設國家律師學院

2019-01-29 15:19

顛覆國家 維權律師王全璋被判刑4年半

2019-01-29 00:29

大陸債市爆雷 本土機構丟信用

2019-01-29 00:33

晉華遭美禁售 大陸工信部長：台灣聯電應負責

2019-01-29 17:25

春運旅客估30億人次 將比去年增0.6%

2019-01-29 00:33

北京瞭望／從劉士餘下台說起…

2019-01-29 00:33

習近平一中夢 美學者：台灣不買單

2019-01-29 09:11

港大律師談一國兩制 應先落實互信

2019-01-28 18:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top