王全璋妻憂：想想劉曉波…沒能活著出獄

2019-01-29 15:12 世界日報 中國新聞組／香港29日電



王全璋妻子李文足在宣判後表示，「王全璋無罪，公檢法有罪！」李文足說，中共執法當局「對王全璋等人實施慘無人道的酷刑，並威脅遭受酷刑的人不許揭露酷刑，是滅絕人性的」。

香港蘋果日報報導，王全璋被扣超過三年，至今到宣判都未露面，李文足多年來用盡方法為丈夫奔走。她昨在網上才得悉丈夫判刑，最關心丈夫的身體狀況，她說：「想想劉曉波，他就沒能活著出監獄。」她認為自己獲准探望丈夫的機會不高。

據報導，王全璋案有別於其他709案件，除扣留時間極長，連見過王的人亦極少。這次由開審到宣判，官方不發一相、不准家屬見面，王仍然失蹤。三年來李文足幾乎每星期都到最高法院請願，官方人員幾乎每次阻擋入內。

報導稱，去年709三周年前夕，李文足與709家屬發起「千里尋夫」，由北京徒步前往宣布拘捕王全璋的天津法院，結果剛入天津便被包圍及驅趕回北京。官方極力阻止兩人見面，李文足不禁質疑丈夫是否仍活著，甚至與德國總理梅克爾見面時都拜託她確認丈夫生死。在用盡一切辦法下，她去年年底削髮抗議中共「無法無天」。

王全璋的案件上年12月開審，當局不准李文足聽審。昨天案件宣判，李文足上網才得悉事件，她接受香港nowTV訪問時說：「我最關心的是王全璋的身體，我希望他能夠健康平安回來，因為確實在中國的政治犯是被特殊對待，想想劉曉波，他就沒能活著出監獄。」李文足強調丈夫無罪，有罪的是公檢法，她相信丈夫從無認罪，只是當局強行判刑。

另一維權律師謝陽說過，他被扣時曾被坐高腳凳20小時，動一下便說「襲警」拳打腳踢。王全璋在失蹤期間，屢傳被迫服用「高血壓藥」，以致溝通有問題。